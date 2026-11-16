oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Vier neue Geräte

2027 werden in OÖ elf Roboter bei Operationen assistieren

Roboterassistierte Methode
© KUK
Es werden natürliche Handbewegungen optimal übertragen und feinste Zitterbewegungen ausgeglichen. Dadurch können Eingriffe mit höchster Präzision erfolgen.
OE24 auf Google bevorzugen

Es ist beeindruckend, dass man für eine Herzbypass-Operation nicht mehr zwingend den Brustkorb öffnen muss. Anfang August ist in Oberösterreich die roboterassistierten Methode mit der viel schnelleren Genesungszeit erstmals im Kepler Universitätsklinikum zum Einsatz gekommen.

"Unsere hochmodernen Operationsroboter, die bereits in Oberösterreich im Einsatz sind, zeigen eindrucksvoll, welchen Unterschied moderne Medizin machen kann. Sie unterstützen unsere Ärztinnen und Ärzte bei ihrer anspruchsvollen Arbeit und ermöglichen gleichzeitig besonders präzise und schonende Eingriffe", sagt LH-Stv. Christine Haberlander (ÖVP).

LH Thomas Stelzer (ÖVP) will, dass Oberösterreich in diesem Bereich Technologieführer bleibt und kündigte am Montag den Ausbau an: "Wir bauen die Roboterchirurgie mit vier zusätzlichen OP-Systemen aus und bringen modernste Behandlungsmöglichkeiten noch näher zu den Menschen."

Seit 2008

In Oberösterreich ist die roboterunterstützte Chirurgie bereits seit 2008 gelebte Praxis. Mit aktuellem Stand verfügt Oberösterreich über sieben solcher Systeme von der Marke daVinci®.

Auch interessant

Arnautovic bekommt 2027 ÖFB-Abschieds-Spektakel

Akte Ruanda: Organhandel, Tyrannei, Völkermord

Swarvoski Store wird zu einer poetischen Winterwelt

Roboter kostet bis 2,3 Mio. Euro

Im Klinikum Wels-Grieskirchen am Standort Wels soll ein zweites OP-System im erstes Halbjahr 2027 in Betrieb genommen werden. Auch das Kepler Universitätsklinikum bekommt ein zweites Gerät. Im Klinikum Rohrbach können ab 2027 Mühlviertler die neue Technik in Anspruch nehmen.

Die Kosten hängen natürlich von der Entscheidung über Marke und Gerät ab, die bisherigen Erfahrungen zeigen aber, dass mit Anschaffungskosten von rund 1,5 Millionen Euro bis 2,3 Millionen Euro pro Gerät zu rechnen ist. Darüber hinaus fallen jährliche Wartungskosten von rund 125.000 bis 180.000 Euro an.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

2027 werden in OÖ elf Roboter bei Operationen assistieren

Haftbefehl gegen Münchner Ehepaar erlassen

OÖ-Gemeindegipfel vor dem Budgetlandtag gefordert

Bitcoin-Kurs wieder über 10.000 Dollar

Agraria-Messe mit Jungbauern-Party in Wels

Kylie's märchenhafte Buch-Präsentation

21 Grünbrücken über Autobahnen und Schienen für Wildtiere geplant

Älteste Oberösterreicherin feiert heute ihre 106. Geburtstag

Technologie für Schnee am Gletscher bei Plusgraden

Schläger bricht Polizist die Nase