2027 werden in OÖ elf Roboter bei Operationen assistieren

Es werden natürliche Handbewegungen optimal übertragen und feinste Zitterbewegungen ausgeglichen. Dadurch können Eingriffe mit höchster Präzision erfolgen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Es ist beeindruckend, dass man für eine Herzbypass-Operation nicht mehr zwingend den Brustkorb öffnen muss. Anfang August ist in Oberösterreich die roboterassistierten Methode mit der viel schnelleren Genesungszeit erstmals im Kepler Universitätsklinikum zum Einsatz gekommen.

"Unsere hochmodernen Operationsroboter, die bereits in Oberösterreich im Einsatz sind, zeigen eindrucksvoll, welchen Unterschied moderne Medizin machen kann. Sie unterstützen unsere Ärztinnen und Ärzte bei ihrer anspruchsvollen Arbeit und ermöglichen gleichzeitig besonders präzise und schonende Eingriffe", sagt LH-Stv. Christine Haberlander (ÖVP).

LH Thomas Stelzer (ÖVP) will, dass Oberösterreich in diesem Bereich Technologieführer bleibt und kündigte am Montag den Ausbau an: "Wir bauen die Roboterchirurgie mit vier zusätzlichen OP-Systemen aus und bringen modernste Behandlungsmöglichkeiten noch näher zu den Menschen."

Seit 2008

In Oberösterreich ist die roboterunterstützte Chirurgie bereits seit 2008 gelebte Praxis. Mit aktuellem Stand verfügt Oberösterreich über sieben solcher Systeme von der Marke daVinci®.

Roboter kostet bis 2,3 Mio. Euro

Im Klinikum Wels-Grieskirchen am Standort Wels soll ein zweites OP-System im erstes Halbjahr 2027 in Betrieb genommen werden. Auch das Kepler Universitätsklinikum bekommt ein zweites Gerät. Im Klinikum Rohrbach können ab 2027 Mühlviertler die neue Technik in Anspruch nehmen.

Die Kosten hängen natürlich von der Entscheidung über Marke und Gerät ab, die bisherigen Erfahrungen zeigen aber, dass mit Anschaffungskosten von rund 1,5 Millionen Euro bis 2,3 Millionen Euro pro Gerät zu rechnen ist. Darüber hinaus fallen jährliche Wartungskosten von rund 125.000 bis 180.000 Euro an.