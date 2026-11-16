Analoger Gegenpol zum Zocken tut Kinderseelen gut

Rekordbesuch mit über 4.000 Spielbegeisterten bei Oberösterreichs größtem generationenübergreifenden Spielevent

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"Während Computerspiele wie GTA für große Aufmerksamkeit sorgen, zeigen die Spieletage, dass es auch abseits von Bildschirmen jede Menge Spielspaß gibt. Brettspiele bringen Menschen zusammen, fördern das persönliche Miteinander und stärken wichtige soziale Fähigkeiten. Gerade für Kinder und Jugendliche ist es wichtig, neben der digitalen Welt auch gemeinsame Erlebnisse zu haben. Die Spieletage zeigen eindrucksvoll, wie viel Freude gemeinsames Spielen über alle Generationen hinweg bereiten kann", sagt Jugend-Landesrat Christian Dörfel (ÖVP).

Besonders viel Aufmerksamkeit erhalten derzeit die Brettspiele Queen Alice, Timespan, -60°, Lands of Evershade und Stonesaga.