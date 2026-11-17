Die communale oö endet am Wochenende in Wolfsegg - wo auch der Bauernkrieg sein Ende fand.

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Zum Finale der communale oö findet am Donnerstag, 19. November um 16 Uhr, nochmals eine Führung durch die Bauernkrieg 2026-Ausstellung im Linzer Schlossmuseum statt. Die Ausstellung beleuchtet die Voraussetzungen des bewaffneten Aufstands im "Land ob der Enns", zeigt die von Krisen geprägten Lebenswelten der Bevölkerung und verfolgt den Verlauf des Bauernkriegs von den ersten Erfolgen im Mai 1626 über die gescheiterte Belagerung des Linzer Schlosses bis zu den Niederlagen im November.

Abschluss mit Reflexion

In Wolfsegg endete 1626 der oberösterreichische Bauernkrieg. Hier schließt sich 2026 der Kreis: Als letzter Austragungsort der communale oö 2026 wird am Wochenende im Schloss Wolfsegg gefeiert, erinnert und nach vorne geblickt. Ein großes Fest vereint die Stimmen aller Gemeinden und reflektiert die Rolle der Landwirtschaft damals und heute. Mut zur Zukunft heißt hier: setzn & brocka – wer Mut sät, wird Erfolg ernten! Der Festakt am 21. November startet um 14 Uhr, das Abschlusskonzert um 16 Uhr.