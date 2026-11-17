Wann in Österreich "viel Schnee" fallen soll.

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Der November geht langsam in seine letzte Phase – doch wann kommt der Winter nach Österreich? Der Hundertjährige Kalender hat für die kommenden Wochen eine klare Vorhersage: Anfang Dezember soll es kräftig schneien. Gleich mehrere winterliche Phasen stehen laut der traditionellen Wetteraufzeichnung bevor. Besonders rund um Weihnachten könnte es auch in höheren Lagen eine dauerhafte Schneedecke geben.

Für die zweite Novemberhälfte erwartet der Kalender zunächst noch keinen größeren Wintereinbruch. Vom 17. bis zum 26. November soll es trüb und frostig werden. Erst gegen Monatsende, zwischen dem 27. und 30. November, kündigt sich eine nasse Wetterphase an.

Großer Wintereinbruch

Der große Wintereinbruch soll Anfang Dezember folgen. Für den 1. Dezember sagt der Kalender kräftigen Schneefall voraus. Nach einer kurzen Pause mit windigem und ungestümem Wetter soll es am 5. Dezember erneut viel Schnee geben. Vom 7. bis zum 19. Dezember wird eine besonders kalte Phase erwartet.

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Auch für die Weihnachtszeit gibt es eine winterliche Aussicht: Zwischen dem 20. und 28. Dezember soll es regnen, während in höheren Lagen der erste Schnee liegen bleibt. Zum Jahresende, vom 29. bis 31. Dezember, werden weitere Schneefälle und eisige Temperaturen angekündigt.

Der Hundertjährige Kalender blickt damit auf einen frühen und kalten Winterbeginn. Allerdings handelt es sich um eine historische Wetterüberlieferung und nicht um eine wissenschaftliche Prognose. Ob Österreich tatsächlich zu diesen Terminen Schnee bekommt, müssen die aktuellen Wettermodelle zeigen.