Österreich steht vor einem Wintereinbruch: Zum Wochenende hin strömt deutlich kühlere Luft ins Land. Am Samstag sinkt die Schneefallgrenze an der Alpennordseite bis auf 700 Meter.

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Zunächst dominieren am Dienstag dichte Wolken das Wettergeschehen. Vor allem entlang der Alpennordseite bis ins Weinviertel regnet es zeitweise. Besonders ergiebig können die Niederschläge in Vorarlberg, im Außerfern und im Mühlviertel ausfallen. Die Schneefallgrenze liegt vorübergehend allerdings relativ hoch und steigt auf 1900 bis 2500 Meter. In Osttirol, Kärnten, im Lungau und in weiten Teilen der Steiermark bleibt es hingegen überwiegend trocken. Dazu weht im Bergland teilweise kräftiger, föhniger Wind aus südlichen bis westlichen Richtungen.

Am Mittwoch bleibt es unbeständig und stürmisch. Kräftiger bis stürmischer Westwind treibt immer wieder Wolken und Regenschauer über Österreich. Oberhalb von 1400 bis 1700 Metern fällt Schnee. Während es im Norden und entlang der Alpen wiederholt nass wird, zeigt sich das Wetter von Osttirol über Kärnten bis in die südliche Steiermark deutlich freundlicher.

Am Donnerstag bringt eine Wetterfront von Italien her neue Niederschläge. Vor allem in den Alpen und im Süden muss mit Regen gerechnet werden, oberhalb von etwa 1500 Metern fällt Schnee. Im Westen lockert es am Nachmittag zunehmend auf.

© Getty Images/iStockphoto

Wintereinbruch am Samstag

Am Freitag bleibt das Wetter wechselhaft. Neben sonnigen Abschnitten sind vor allem von Vorarlberg bis Ober- und Niederösterreich einzelne Regenschauer möglich. Die Schneefallgrenze liegt bei rund 1400 Metern.

Spannender wird die Entwicklung am Samstag: Zunächst bringen dichte Wolken vor allem an der Alpennordseite Regen. Mit dem Eintreffen deutlich kühlerer Luft sinkt die Schneefallgrenze jedoch markant. Zeitweise sind Schneeflocken bereits ab etwa 700 Metern möglich. Damit könnte es auch in tieferen Lagen erstmals wieder winterlich werden. Im Tagesverlauf setzt sich verbreitet trockenes Wetter mit längeren sonnigen Phasen durch. Gleichzeitig gehen die Temperaturen deutlich zurück und erreichen nur noch 2 bis 10 Grad.

In der Arlberg-Region kommen bis zu 70 Zentimeter Schnee zusammen © Tauernwetter

Vor allem in Vorarlberg und dem Tiroler Oberland ist mit größeren Schneemengen zu rechnen. Laut dem europäischen Wettermodell ESMWF fallen im Arlberggebiet bis zum nächsten Dienstag insgesamt 70 Zentimeter Schnee auf den Bergen – im Tal kann auch Regen dabei sein. Einzelne Flocken dürften es auch bis nach Niederösterreich schaffen.