Dieses Video rührt die ganze Fußball-Welt zu Tränen

Das schier Unvorstellbare ist wahr geworden: Lionel Messi spielt nicht mehr für den FC Barcelona. Zum Abschied gibt es ein Video mit den besten Highlights seiner Barca-Karriere.

Die glanzvolle Ära von Lionel Messi beim FC Barcelona ist am Ende doch überraschend gekommen. Der sechsmalige Weltfußballer des Jahres verlässt den Club, dem er sich im Jahr 2000 als 13-Jähriger angeschlossen hatte. Barca betonte in einer Club-Mitteilung, dass beide Parteien gerne einen neuen Vertrag unterschrieben hätten, nannte aber "finanzielle und strukturelle Hindernisse" als Grund dafür, dass dies nicht möglich sei.

Vater und Berater Jorge Messi traf angeblich sogar am Donnerstagmorgen in Barcelona ein, um die letzten Details zu klären. Der Deal scheiterte dennoch unglücklich. Die spanische Liga hatte die gültige Gehaltsobergrenze im Vorjahr wegen der Corona-Pandemie stark reduziert. Messi scheint für die Katalanen trotz einer 50-prozentigen Gehaltskürzung Messis nicht stemmbar zu sein. Zu hoch sind die Gehaltskosten des Star-Kaders. Auch Versuche einige hochbezahlte Kicker wie etwa Philippe Coutinho oder Samule Umtiti loszuwerden um, frisches Geld für den Messi-Deal zu generieren, scheiterten bislang.

Somit musste sich Barcelona der tragischen Realität stellen - Messi wird nicht mehr Teil der Vereinszukunft sein.

Emotionales Highlight-Video

Als Hommage an ihren "GOAT" (Greatest of all Time) posteten die Katalanen ein emotionales Video mit den besten Momenten Messis im Barca-Shirt. Beim Anblick dieser Szenen werden die Fans des quirrligen Argentiniers sicherlich die ein oder andere Träne vergießen.