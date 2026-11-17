Der Manager soll der E-Control jahrelang absichtlich falsche wirtschaftliche Daten gemeldet haben.

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Der ehemalige kaufmännische Geschäftsführer der Ried Energie steht am Dienstag wegen schweren Betrugs vor Gericht, weil er der E-Control jahrelang absichtlich falsche wirtschaftliche Daten gemeldet haben soll. Laut Anklage der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) habe die Energie Ried dadurch rund 4,2 Mio. Euro an überhöhten Netzkosten für Strom und Gas kassiert. Zudem beantragt die WKStA die Verhängung einer Verbandsgeldbuße über die Energie Ried.

Bis 3 Mio. Euro Verbandsgeldbuße

Nachdem 2021 Ungereimtheiten aufgetaucht waren, hatte die neue Führung der Energie Ried GmbH eine Rechtsanwaltskanzlei eingeschaltet, die der Staatsanwaltschaft eine entsprechende Sachverhaltsdarstellung übermittelte. Der Strafrahmen für den ehemaligen Geschäftsführer beträgt im Fall eines Schuldspruchs 1 bis 10 Jahre Freiheitsstrafe, bei der beantragten Verbandsgeldbuße drohen bis zu 100 Tagessätze, wobei ein Tagessatz bis zu 30.000 Euro betragen kann.