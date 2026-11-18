Insgesamt wurden rund 145.000 Interviews mit unselbstständig Beschäftigten geführt, viele berichten von einer aufreibenden Arbeit.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der im Auftrag der Arbeiterkammer Oberösterreich erhobene Arbeitsklimaindex liegt 30 Jahre nach der Erstbefragung nahezu wieder auf Ausgangsniveau. In den vergangenen drei Jahrzehnten schwankte die Arbeits- und Einkommenszufriedenheit sowie die subjektive Befindlichkeit von unselbstständig Beschäftigten in Österreich deutlich. Bergab ging es vor allem in der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/09 und der Coronapandemie 2020/21/22.

Bis 2007 rosige Zeiten

Zum Start lag der Arbeitsklimaindex bei 64 Indexpunkten und stieg bis 2007 auf 72 Punkte. Dann kam die Wirtschaftskrise und in den Folgejahren führte die Euro-Staatsschuldenkrise zu niedrigen Wachstumsraten in Österreich und verhältnismäßig hohen Arbeitslosenzahlen. Bis 2014 sank der Arbeitsklimaindex auf 68 Punkte und verharrte auf diesem Niveau. 2017 bis 2019 wurden 70 Punkte verzeichnet. Die Pandemie ließ den Index bis auf 65 Punkte im Jahr 2022 absacken, in den Jahren 2023 und 2024 waren es wieder 67 Punkte. Seitdem sank der Arbeitsklimaindex auf 65 Punkte im Jahr 2026.

Zeitdruck steigt seit 2019 rasant

Vor 30 Jahren berichteten 68 Prozent der Befragten, (sehr) stark belastet durch Zeitdruck in der Arbeit zu sein, bis 2019 sank dieser Wert bis auf 41 Prozent. Im Pandemiejahr 2020 litten bereits wieder 51 Prozent der Umfrageteilnehmer unter Zeitdruck, bis 2026 stieg der Wert auf 57 Prozent. Vor drei Jahrzehnten berichteten 48 Prozent der befragten Angestellten von einer psychisch belastenden und aufreibenden Arbeit, bis 2015 sank dieser Wert auf 25 Prozent, mit der Coronapandemie schnellte die psychische Belastung nach oben: 2026 waren 47 Prozent der Befragten durch ihre Arbeit psychisch belastet, nahezu der Ausgangswert wie vor 30 Jahren.

Arbeit für viele psychische Belastung

Die Qualität der Arbeitswelt entscheide "nicht nur über Zufriedenheit und Motivation, sondern auch über Gesundheit, Erwerbschancen und die Möglichkeit, gesund bis zur Pension zu arbeiten", hieß es von der AK OÖ.