Sparkasse Urfahr wird zu Campus mit viel Grün ausgebaut

Neben dem 99 Meter hohen Bruckner Tower und dem Lentia hat sich die Sparkasse dazu entschieden nicht weiter in die Höhe zu bauen: Der "Campus Urfahr" wird ein vier- sechs- und achtstöckigem Gebäude nebeneinander reihen.

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Es soll eine Boulevard-Stimmung ähnlich wie auf der Linzer Promenade entstehen, wenn die Sparkasse in Urfahr ab 2028 um 70 Millionen Euro umgebaut wird.



Bürgermeister Dietmar Prammer (SPÖ) verweist auf die Dimensionen des Projekts: „Das Areal rund um die Wildbergstraße ist für die Entwicklung Urfahrs von großer Bedeutung. Hier kommen in den nächsten Jahren mehrere Veränderungen zusammen. Der neue Campus Urfahr ist dabei ein wichtiger Baustein. Die Sparkasse OÖ investiert langfristig in ihren Standort und verbindet moderne Arbeitsplätze mit einer Öffnung des dortigen Areals. Besonders positiv ist, dass hier nicht einfach ein klassischer Bürostandort entsteht, sondern ein Campus mit öffentlichen und begrünten Bereichen, der sich in die Entwicklung des gesamten Quartiers einfügen wird."

Wohnungen statt Büros

Im Zubau, der am jetzigen Parkplatz erfolgt, entstehen 385 Arbeitsplätze nach dem Prinzip des Activity Based Working für rund 550 Mitarbeiter. Nach der geplanten Übersiedelung der Mitarbeiter im Jahr 2031 wird das jetzige Gebäude aus dem Jahr 1979 generalsaniert und zu Wohnungen umgebaut - wie viele es werden, ist derzeit noch in Ausarbeitung.

"Sobald alle baulichen Details bekannt und Verfahren abgeschlossen sind, werden wir die Anrainer:innen per Brief über den Zeitplan informieren", sagt Generaldirektorin Christina Huber. Das Gebäude werde bis Mitte 2031 als Nullemissionsgebäude errichtet.