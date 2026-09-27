Touristiker jubeln über steigende Gästezahlen

OÖ verzeichnet in der bisherigen Sommersaison mehr Gäste und Nächtigungen. Besonders stark wächst die Nachfrage aus dem Ausland.

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OÖ. Oberösterreichs Tourismus entwickelt sich in der bisherigen Sommersaison positiv. Von Mai bis August wurden rund 1,6 Millionen Gästeankünfte und 4,3 Millionen Nächtigungen registriert. Beide Werte liegen um 3,4 Prozent über dem Vorjahresniveau. Besonders stark fällt der Zuwachs bei Gästen aus dem Ausland aus.

In den ersten vier Sommermonaten kamen rund 855.000 internationale Gäste nach Oberösterreich. Das waren um 6,1 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Noch deutlicher stieg die Zahl ihrer Übernachtungen. Mit rund 2,1 Millionen Nächtigungen wurde ein Plus von 7,8 Prozent verzeichnet.

Tschechien und Polen mit starken Zuwächsen

Besonders dynamisch entwickelten sich die Gästezahlen aus Tschechien und Polen. Bei tschechischen Urlaubern stieg die Zahl der Nächtigungen um 26 Prozent. Bei Gästen aus Polen wurde ein Plus von 24,3 Prozent registriert. Auch aus anderen wichtigen Herkunftsländern kamen positive Signale. Deutschland bleibt der wichtigste Auslandsmarkt und verzeichnete bei den Nächtigungen einen Zuwachs von 3,4 Prozent.

Aus dem Vereinigten Königreich wurden um 13,6 Prozent mehr Übernachtungen gezählt. Bei Gästen aus den Niederlanden betrug das Plus 8,2 Prozent. Die Zahlen stammen aus der vom Land veröffentlichten Tourismusbilanz auf Basis der aktuellen Statistikdaten.

Auch August entwickelt sich positiv

Auch der August brachte mehr Gäste und Übernachtungen. Rund 467.900 Gästeankünfte bedeuteten einen Anstieg von 2,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Zahl der Nächtigungen erhöhte sich um 3,4 Prozent auf rund 1,32 Millionen. Die Daten für August sind derzeit noch vorläufig. Wirtschafts- und Tourismus-Landesrat Markus Achleitner (ÖVP) führt die Entwicklung vor allem auf die stärkere internationale Ausrichtung des oberösterreichischen Tourismus zurück. Seiner Einschätzung nach zeigt die gemeinsame Marktbearbeitung von Oberösterreich Tourismus und den regionalen Tourismusverbänden Wirkung.

Mit September und den Herbstferien im Oktober geht die Sommersaison nun in ihre Schlussphase.