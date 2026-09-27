Großevents werden in Linz jetzt noch sicherer

Zehn mobile Fahrzeugsperren wurden nun angekauft, um die Sicherheit der Besucher bei Großveranstaltungen zu erhöhen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Linz. Die Stadt Linz verstärkt den Schutz bei großen Märkten und Veranstaltungen. Der Gemeinderat hat den Ankauf von zehn mobilen Fahrzeugsperren des Systems Pitagone F18 beschlossen. Erstmals kommen sie beim Urfahraner Herbstmarkt zum Einsatz, der noch bis 4. Oktober stattfindet.

Die Sperren sollen Zufahrten zu stark frequentierten Veranstaltungsflächen sichern. Im Gegensatz zu Betonteilen oder abgestellten Fahrzeugen können sie flexibel aufgestellt, rasch geöffnet und nach Ende einer Veranstaltung wieder entfernt werden. Das System ist modular aufgebaut, benötigt beim Aufbau kein Werkzeug und wurde einem Crashtest unterzogen.

Premiere beim Urfahraner Herbstmarkt

Nach Angaben der Stadt wurde das System von der Polizei begutachtet und empfohlen. Mobilitäts- und Marktreferent Vizebürgermeister Martin Hajart sieht darin eine Möglichkeit, die Sicherheitsmaßnahmen bei den Linzer Märkten weiterzuentwickeln. Auch Sicherheitsstadtrat Michael Raml verweist auf die flexible Verwendung. Weil die Sperren transportiert und kompakt gelagert werden können, lassen sie sich je nach Bedarf an unterschiedlichen Orten einsetzen. Perspektivisch sei auch eine Vermietung an andere Gemeinden denkbar.

Einsatz bei weiteren Veranstaltungen

Die Fahrzeugsperren sollen künftig nicht nur beim Urfahranermarkt verwendet werden. Vorgesehen ist ein Einsatz auch bei Wochenmärkten, Weihnachts- und Silvestermärkten sowie anderen Großveranstaltungen im Linzer Stadtgebiet.

Durch den einfachen Transport kann die Stadt die zehn Sperren jeweils dort aufstellen, wo sie benötigt werden. Auch die Polizei begrüßt die Anschaffung und sieht darin einen weiteren Baustein für die Sicherheit bei Großveranstaltungen in Linz.