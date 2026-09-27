Steyrer City im Aufwind: Gleich 28 Neueröffnung

Gleichzeitig steigt auch der Vermietungsgrad. Auch Handel, Gastronomie und Freizeitangebote werden in Steyr vielfältiger.

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Steyr. In der Steyrer City tut sich einiges. Zahlreiche neue Geschäfte, Gastronomiebetriebe und Dienstleister haben in den vergangenen Monaten eröffnet, weitere sollen noch im Herbst folgen. Gleichzeitig steigen der Vermietungsgrad und die Zahl der Besucher im Stadtzentrum.

Bereits seit Oktober 2025 kamen laufend neue Angebote hinzu. Im traditionsreichen Siebensternhaus eröffnete die Familie Schurich ein kleines Lebensmittelgeschäft mit Café und Lounge. Es folgten unter anderem der Blumenladen Stilsicher am Grünmarkt, GEA, die Second-Hand-Geschäfte VYN.K und Heidelbeere sowie der Sportartikelhändler TCH Sports am Stadtplatz.

Auch für den Herbst stehen weitere Neueröffnungen bevor. Am Stadtplatz 12a wird künftig Gablonzer Christbaumschmuck angeboten. Im ehemaligen Spielzeuggeschäft Nothaft eröffnet mit "Steynwelt" ein Geschäft für Lego und andere Bausteine. Im StartPlatz Steyr in Zwischenbrücken testet zudem eine Gründerin ihr Konzept für ein Upcycling-Atelier.

28 Neueröffnungen im Jahr 2026 erwartet

Die Entwicklung zeigt sich auch in den Zahlen. Im Jahr 2024 standen acht Neueröffnungen noch zwölf Schließungen gegenüber. 2025 waren es bereits 17 Neueröffnungen bei elf Schließungen. Für 2026 werden inklusive der geplanten Herbstprojekte insgesamt 28 Neueröffnungen und neun Schließungen erwartet.

Auch der Vermietungsgrad in der Innenstadt ist gestiegen. Seit Anfang September 2025 erhöhte er sich von 81,87 auf 85,14 Prozent. Gleichzeitig wurden bis Ende August 2026 rund 2,85 Millionen Besucher gezählt. Das sind 36.340 mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Für zusätzliche Vielfalt sorgt die Gastronomie. In der Enge eröffnet die skandinavische Salatbar NAIS gegenüber dem neuen Bistro Le Flair. Pushi Bowls vergrößert sich, während das Kleine Schwarze auf den Stadtplatz übersiedelt. Die Familie Baumgartner hat das Traditionsgasthaus Mader übernommen und öffnet dieses nun täglich.

Weitere neue Angebote gibt es unter anderem mit dem Wirtshaus s’Bogerl, dem Volxroad beim Stadion, Kraut & Ruabn im Steyrdorf und der Bar Rumi im Wehrgraben. Ab Oktober erweitert auch das Café Treff gemeinsam mit Nova Club und Funhouse wieder das Nachtleben.

Unterstützung für neue Geschäftsideen

Auch abseits von Handel und Gastronomie wächst das Angebot. Das Opal Tattoostudio am Pfarrberg hat neu eröffnet. Im November folgt mit Healthy Rebel am Grünmarkt bereits das vierte neue Pilatesstudio in diesem Jahr.

Die Stadt unterstützt die Entwicklung unter anderem über das Innenstadtmanagement. Das Innenstadtbüro in der Pfarrgasse 18 hilft Gründern bei der Suche nach Geschäftslokalen, vermittelt Kontakte zu Eigentümern und Behörden und informiert über notwendige Behördenwege. Mit dem StartPlatz Steyr steht zudem ein stadteigenes Lokal zur Verfügung, in dem neue Geschäftsideen getestet werden können.