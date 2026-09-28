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Ahoi! Pop Sommer

Seiler & Speer spielen 2027 auf Linzer Donaulände

Seiler &amp; Speer
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Seiler & Speer haben schon mehrmals ein Open Air-Konzert auf der Burg Clam gespielt. Trotz der Gewalt-Negativschlagzeilen sollen sie jetzt eine noch größere Location füllen.
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Die "Hödn" des Wiener Dialektpops eröffnen das Ahoi! Pop Sommer 2027. Am Freitag, 9. Juli 2027 bespielen Seiler & Speer mit neu formierter Band erstmals die Linzer Donaulände, im Gepäck das volle Repertoire von "Soits leben" bis "Weust a Mensch bist".

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Zwischen Lentos und Brucknerhaus

"Quality music for quality people - das Posthof'sche XXL-Konzertformat für Sommernachtsträume im Donaupark bespielt auch 2027 den einzigartigen Raum am südlichen Flussufer zwischen Lentos und Brucknerhaus Linz. Gemeinsam mit Partner Barracuda Music verspricht das erneut jede Menge urbanes Open Air Feeling mitten in der City, begleitet von einer hochwertigen Verpflegungskultur und einem 100% hand-picked Line-up", sagt Posthof-Chef Gernot Kremser.

Der Kartenverkauf startet am 29. September.

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