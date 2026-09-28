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Mit Jahresende

Kein Bankomat mehr am Linzer Flughafen

Flughafen Linz
© Getty
2027 soll Geldabheben am Linzer Flughafen nicht mehr möglich sein.
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Das Land Oberösterreich übernimmt, wie berichtet, den 50-Prozent-Anteil der Stadt Linz am Linzer Flughafen und wird somit Alleineigentümer. Im Linzer Gemeinderat wurde bereits vergangene Woche darüber abgestimmt, in der Landesregierung soll am heutigen 28. September über den Kauf der Anteile entschieden werden. Dann fehlt noch die Zustimmung des Landtags. Das Land will strategische Partner suchen, um den Flughafen zu stärken und mehr Verbindungen nach Linz zu bringen.

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Kein Bankomat mehr

Linz Airport Reporter berichtet über zwei Neuerungen am Flughafen:
"Wie uns der Betreiber der Bankomatenstelle am Linz Airport - Flughafen Linz GesmbH, die Sparkasse OÖ, auf Anfrage bestätigte, wird der Bankomat im Passagierterminal mit Jahresende entfernt", heißt es am Facebook-Kanal.

Und: Die im Oktober auslaufende Ryanair-Verbindung nach London-Stansted könnte im Sommer 2027 ein Comeback feiern. Darauf deuten zumindest in der Ryanair-App aufscheinende Flüge hin. Buchungen seien noch nicht möglich.

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