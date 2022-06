Dieser Moment! Der Moment, wenn du mit der Schlüsselkarte in der Hand vor deinem Hotelzimmer stehst und die Tür öffnest. Die Tür zur Auszeit geht auf und empfängt dich. Plötzlich wird es still. Rund um dich und in dir.

Die Auszeit zwinkert dir zu und bittet dich hinein. Hinein ins Zimmer, hinein in dich. Dein Alltag darf nicht mit, er muss draußen warten. Der Stress, das Chaos und die Anstrengung dürfen ihm draußen Gesellschaft leisten. Hier seid ihr nur zu zweit, du und deine wohlverdiente Auszeit. © Gregor Titze × Auszeit in den Weinbergen Im Steigenberger Hotel & Spa Krems ist die Auszeit Zuhause. Eingenistet in die Wachauer Weinberge bieten 173 Zimmern und Suiten Komfort und Ruhe, um dem Wein beim Wachsen zuzuhören. Marmor trifft auf Pastelltöne, Gediegenheit auf Stil, und die Gäste auf alles, was das Herz begehrt. Vom himmlisch weichen Bett, das unverkennbar nach Verlass-Mich-Nicht duftet, bis zur freistehenden Badewanne, die zum Abstreifen von Klamotten und Sorgen gleichermaßen einlädt. Die Verlockungen sind zahlreich und lauern überall. © Gregor Titze × Aktiv sein oder Chillen? Diejenige, die mit einem eisernen Willen gesegnet (oder doch verflucht?) sind und sich den Relax-Verlockungen entziehen können, auf die wartet eine Vielzahl an Wander-, Rad- und Laufstrecken direkt vor der Hoteltüre. Der Rest von uns kann sich einstweilen in der 3000m2 großen Spa World Luxury vergnügen. Die Wohlfühloase bietet weitläufige Ruhebereiche, drei Saunen inklusive Waldsauna, ein Soledampfbad, Außenbecken mit Panoramapoolbar (von April bis Oktober) sowie einen Indoor-Pool. Treffpunkt fürs „Team Aktiv“ und fürs „Team Chillen“ ist der Behandlungs-Bereich: hier werden wir alle mit erstklassiger Kosmetik, professioneller Physiotherapie und wohltuenden Massagen verwöhnt. © Gregor Titze × Day Spa privilège Dass Auszeit ein Privileg ist, stimmt nur bedingt. Und im Steigenberger Hotel & Spa Krems schon gar nicht. Hier sind alle Auszeit-Suchende gleich. Auch die, die sich tagsüber Zeit für Auszeit gönnen wollen. Von Montag bis Donnerstag ist sie hier auch unter dem Namen Day Spa privilège bekannt. Die magische Schlüsselkarte öffnet die Tür zum lichtdurchfluteten Tageszimmer. Dort wird das Gewand im Handumdrehen gegen den flauschigen Bademantel getauscht, und der Alltag gegen einen Auszeit-Tag in der Spa World Luxury. © Gregor Titze × Alle Infos zum Hotel hier