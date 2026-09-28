Aktionstage
Mega-Handys sensibilisieren gegen Loudcasting in Linzer Bims
Jeden Tag bringen die LINZ AG LINIEN auf ihrem Streckennetz mit einer Länge von 214 Kilometern mehr als 290.000 Fahrgäste zuverlässig an ihr Ziel. Für ein angenehmeres Fahrerlebnis sorgt seit einigen Jahren die breit angelegte Kampagne unter dem Titel "Rücksicht kommt an". Aktuell liegt der Fokus auf die Sensibilisierung in Bezug auf Telefonieren und Musik- bzw. Videowiedergaben ohne Kopfhörer. Darum haben sich die LINZ AG LINIEN im Frühjahr mit der Linzer Theatergruppe "Impropheten" Verstärkung an Bord geholt. Nach der erfolgreichen Zusammenarbeit im April und Mai, wird es im Herbst erneut Schwerpunktaktionen mit den "Impropheten" geben.
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Auch ein Handy braucht mal Ruhe
Am 29. und 30. September sowie am 20. und 21. Oktober verbreitet die Theatergruppe in den Öffis – speziell im Bereich der Landstraße – mit einem überdimensionalen Handy und einer Verteilaktion humorvoll die Botschaft "Auch dein Handy braucht mal Ruhe". Die Inhalte werden auch auf weiteren Kanälen beworben, wie etwa Infoscreens, im LINZ AG-Kundenmagazin sowie auf Social Media.
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