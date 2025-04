Zadrazil und Naschenweng feiern mit Bayern den siebten Meistertitel

Bayern Münchens Frauen sichern sich mit einem 3:1 gegen Freiburg vorzeitig den siebten Meistertitel und feiern den dritten Triumph in Folge.

Die Bayern-Frauen haben sich am Sonntag mit einem 3:1-Heimsieg gegen den SC Freiburg frühzeitig den siebenten Meistertitel in der deutschen Bundesliga gesichert. Damit feierte die Mannschaft bereits den dritten Meistertitel in Serie und fixierte den Erfolg bereits in der 20. Runde.

Zadrazil auf dem Platz, Naschenweng fehlt noch

ÖFB-Teamspielerin Sarah Zadrazil stand bis zur 84. Minute auf dem Feld. Katharina Naschenweng, nach ihrer Knieverletzung noch nicht einsatzbereit, fehlte. Für den FC Bayern trafen Lea Schüller (21.), Pernille Harder (67.) und Glódís Viggósdóttir (79.).

Österreicherinnen bei Freiburg aktiv

Bei Freiburg spielte Annabel Schasching bis zur 83. Minute, Nicole Ojukwu wurde nach 61 Minuten ausgewechselt. Eileen Campbell stand verletzungsbedingt nicht zur Verfügung.

Bayern strebt das Double an

Für Zadrazil ist es bereits der vierte Meistertitel mit Bayern, für Naschenweng der zweite. Bereits am Donnerstag (16:00 Uhr) steht das Pokalfinale gegen Werder Bremen in Köln an – mit der Chance auf das Double und ein Abschiedsgeschenk für Trainer Alexander Straus, der im Sommer zu Angel City FC wechselt.