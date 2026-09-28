Der Oktober bringt Sternschnuppen und Sternenstaub

Die Nächte werden länger und kühler – perfekte Bedingungen für Hobby-Astronomen. Im Oktober hat das Himmelszelt einiges zu bieten: Gleich zwei Sternschnuppenschauer kreuzen unseren Weg!

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Wenn sich der Sommer endgültig verabschiedet, bricht die beste Zeit für die Himmelsbeobachtung an. Die feuchtwarme Luft weicht klaren Herbstnächten und die Dunkelheit legt sich früher über das Land. Wer im Oktober 2026 den Blick nach oben richtet, wird reichlich belohnt – denn am Firmament jagt ein Event das nächste.

Saturn in Bestform

Direkt zu Monatsbeginn trumpft der "Herr der Ringe" auf. In der Nacht vom 3. auf den 4. Oktober 2026 erreicht der Saturn seine sogenannte Opposition. Das bedeutet: Erde, Sonne und Saturn stehen im All auf einer exakten Linie. Für uns hat das den Effekt, dass der Gasriese in heller und größer erscheint . Er ist die ganze Nacht sichtbar. Wer ein Fernglas oder ein kleines Teleskop zur Hand hat, sollte diese Chance nutzen, um das berühmte Ringsystem des Planeten zu bestaunen.

Draconiden bringen Sternschnuppen

In der Nacht vom 8. auf den 9. Oktober erreicht der Meteorstrom der Draconiden seinen Höhepunkt. Im Gegensatz zu vielen anderen Sternschnuppennächten muss man sich für dieses Spektakel nicht den Wecker stellen: Die Draconiden lassen sich am besten in den frühen Abendstundenbeobachten. Der größte Vorteil im Jahr 2026: Der Mond stört fast gar nicht, da kurz darauf Neumond (10. Oktober) herrscht und der Himmel extrem dunkel ist.

Historischer Sternenstaub der Orioniden

Das absolute Highlight für Sternschnuppen-Fans folgt im letzten Monatsdrittel. In der Nacht vom 21. auf den 22. Oktober erreicht der Orioniden-Schauer sein Maximum. Diese Meteore sind buchstäblich historischer Sternenstaub: Es handelt sich um Trümmerteile des berühmten Halley'schen Kometen. Die Orioniden sind extrem schnell unterwegs und hinterlassen oft lange, markante Leuchtspuren am Himmel.

Das Monatsende liefert zwei markante Ereignisse: Am Sonntag, den 25. Oktober 2026, endet die Sommerzeit. Die Uhren werden zurückgestellt – es wird also abends wieder früher dunkel. Einen Tag später, in den frühen Morgenstunden des 26. Oktober, erstrahlt der Vollmond am Firmament. Er wird im Herbst oft als "Hunter's Moon" (Jägermond) bezeichnet.