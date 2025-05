× Spar Eigenmarken: Schloss Fels als Vorzeigebetrieb im Weinsegment

Seit 1986 baut Spar Österreich das Weingut Schloss Fels zu einem modernen Vorzeigebetrieb aus. Mit über 110 ha Rebfläche, 350.000 Rebstöcken und neuester Kellertechnik produziert das Team um Geschäftsführer Christian Bauer Qualitätsweine.

© SPAR/wearegiving.at ×

Das Weingut Schloss Fels ist seit 1986 eine 100%ige Tochter der SPAR Österreich-Gruppe. Mit Wurzeln bis ins 12. Jahrhundert wurde der Standort – einst Poststation und Taverne – in mehreren Etappen modernisiert. Zuletzt investierte SPAR 14 Mio. Euro in modernste Weinbautechnologie bei gleichzeitiger Bewahrung traditioneller Strukturen.

Prämierte Qualitätsweine als perfekte Speisenbegleiter. © SPAR/wearegiving.at ×

„Das Weingut Schloss Fels ist ein Paradebeispiel dafür, wie Tradition und Innovation harmonisch miteinander verbunden werden können. Mit unseren umfangreichen Investitionen und der modernsten Technologie haben wir es geschafft, dass im Weingut Schloss Fels nicht nur hervorragende Weine produziert, sondern auch die handwerklichen Wurzeln und die hohe Qualität bewahrt werden. Wir sind stolz darauf, unseren Kundinnen und Kunden Weine anbieten zu können, die sowohl in Menge als auch in Qualität herausragend sind. Das Weingut Schloss Fels ist ein wesentlicher Bestandteil unserer SPAR-Familie und ein Symbol für unsere Leidenschaft und unser Engagement im österreichischen Weinbau“, betont Spar-Vorstandsvorsitzender Hans K. Reisch

Erfolgsrezept: Eigene Weingärten und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit österreichischen Winzern

Das Weingut Schloss Fels bewirtschaftet rund 350.000 Rebstöcke auf über 110 ha eigenen Weingärten. Damit ist SSpar der einzige österreichische Lebensmittelhändler, der eine Weinkellerei mit eigenen Weingärten betreibt. Zusätzlich werden von 35 Vertragswinzern heimische Trauben zugekauft und im Weingut Schloss Fels verarbeitet. Auch diese, mit viel Sorgfalt vinifizierten, Weintrauben schmecken typisch und authentisch, jeweils ihrer Rebsorte und der Anbauregion entsprechend.

15,5 Millionen Flaschen werden jährlich im Kellereibetrieb abgefüllt. © SPAR/wearegiving.at ×

14 Millionen für einen zukunftsgerichteten Weinbau-Betrieb

Das Weingut Schloss Fels hat in den letzten Jahren einen Modernisierungsschub erhalten. Insgesamt wurden 14 Millionen Euro investiert. Diese Investitionen umfassen unter anderem die Installation eine der modernsten Abfüllanlage Europas, die es ermöglicht, rund 18.000 Flaschen pro Stunde abzufüllen, bei konstant hoher und teils preisgekrönter Qualität. Getauft wurde die Anlage auf „Hans M.“. Hans M. Reisch war der Vater des aktuellen Vorstandsvorsitzenden KR Hans K. Reisch, der maßgeblich für den Kauf des Weinguts verantwortlich war.

© SPAR/wearegiving.at ×

Produktinnovationen am laufenden Band

In dem Kellereibetrieb auf drei Etagen findet die Abfüllung von rund 15,5 Millionen Flaschen Wein und Spirituosen jährlich statt. Seit Inbetriebnahme der neuen Abfüllanlage 2024 bereichern neue Produkte das Sortiment von Spar. Dazu gehören der Weingut Schloss Fels Gemischter Satz, Weingut Schloss Fels Muskateller und Weingut Schloss Fels Selektion Zweigelt Reserve im Weinbereich. Bei den Spirituosen gibt es neu Maloha, Taiga Juneberry, Taiga Mango-Maracuja, Elly Rosé Aperitif, Felser Minzie und den Spar Natur*pur Bio-Eierlikör. Ein besonderes Highlight ist ein Mischgetränk aus Roséwein mit Wildberry-Aromatik, das rechtzeitig zum Sommer erhältlich sein wird.

Seit Anfang 2024 leitet Christian Bauer das Weingut Schloss Fels © SPAR/wearegiving.at ×

Vom Bürgermeister zum Weinmanager

Anfang 2024 hat Ing. Mag. Christian Bauer die Leitung des Weinguts Schloss Fels übernommen. Davor war der Unternehmensberater neun Jahre lang Bürgermeister der Gemeinde Fels am Wagram. Ende der 1980iger Jahre war der ausgebildete Önologe und Sprössling einer Weinbaufamilie Praktikant am Weingut. Nun ist er für die Geschicke des Weinguts mit seinen 50 Mitarbeitern und den 17.000 m² Kellereibetrieb verantwortlich.

„Wir produzieren im Weingut Schloss Fels, von unabhängigen Seiten mehrfach prämierten, Qualitätswein, wie unseren Grünen Veltliner, aber auch andere typische und authentische Weine im Preiseinstiegssegment. Diese Vielfalt, diese Größe und das auf hoher Qualität bietet kein anderes Weingut in Österreich. Mit den getätigten Investitionen, dem neuen Markenauftritt und der Sortimentserweiterung schlagen wir den Weg eines Premium-Weinguts ein“, erläutert Weingut Schloss Fels-Geschäftsführer Christian Bauer.

Sortiment sowie Marke überarbeitet und erweitert

116 Artikel darunter 62 Weine, drei Schaumweine, 48 Spirituosen sowie ein Traubenkernöl und einige saisonale Artikel wie trinkfertige Spritzer und Glühweine erzeugt das Weingut Schloss Fels. Beliefert werden damit alle Vertriebsschienen von Spar in Österreich, Norditalien, Slowenien, Kroatien und Ungarn. Neu ist nicht nur das zeitlos-moderne Logo, die attraktiven Etiketten und Flaschen, sondern auch der Roséwein.

Weinkompetenz bei SparVor 25 Jahren gestartet, ist die Interspar weinwelt die treibende Kraft für die konzernale Weinkompetenz bei Spar. Bis heute ist sie mehrfach ausgezeichnet und leistet Pionierarbeit im Lebensmittelhandel sowohl in den Märkten als auch über den Onlineshop weinwelt.at. Diese Expertise kommt allen Spar-Vertriebskanälen zugute, bis hin zu den kleinsten ländlichen Märkten, da die beliebtesten Artikel aus dem weinwelt-Sortiment regelmäßig in die Sortimentsgestaltung einfließen. Zudem finden zahlreiche regionale Lieferanten aus den jeweiligen Weinbauregionen ihren Weg in die regionalen Regale von Spar. Mit bis zu 4.000 Weinen, Schaumweinen und Spirituosen – darunter rund 1.340 österreichische Weine sowie etwa 500 weltweit gesuchte Raritäten – bietet die weinwelt.at für jeden Anlass den passenden Tropfen, viele davon zu Ab-Hof-Preisen. Die kompetente Beratung in den Märkten wird durch regelmäßige fachkundige Schulungen in Kooperation mit der ÖWM und der Weinakademie Österreich gewährleistet.