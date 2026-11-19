Zahlreiche Bäume hielten dem Wind nicht stand und verursachten mehrere Unfälle. Rund 650 Feuerwehrleute mussten ausrücken.

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OÖ. Umgestürzte Bäume, beschädigte Fahrzeuge und gesperrte Straßen: Heftige Windböen haben am Mittwoch in weiten Teilen Oberösterreichs für gefährliche Situationen gesorgt. Besonders im Hausruckviertel und Innviertel waren die Auswirkungen des Sturmtiefs "Talia" deutlich zu spüren. Während am Feuerkogel Windspitzen von mehr als 134 km/h registriert wurden, musste im Bezirk Wels-Land eine verletzte Autofahrerin aus ihrem Fahrzeug befreit werden.

Der Unfall ereignete sich auf der L563 Traunuferstraße bei Weißkirchen an der Traun. Mehrere Bäume hielten den starken Windböen nicht stand und stürzten auf die Fahrbahn. Zwei Fahrzeuge wurden von den Bäumen getroffen beziehungsweise konnten den plötzlich auftauchenden Hindernissen nicht mehr rechtzeitig ausweichen.

Eine Autofahrerin wurde in ihrem Wagen eingeklemmt und leicht verletzt. Nach der medizinischen Erstversorgung transportierte das Rote Kreuz die Frau ins Klinikum Wels. Für die Dauer der Aufräumarbeiten musste die Verbindung zwischen Schleißheim und Weißkirchen rund eineinhalb Stunden gesperrt werden.

Windgeschwindigkeiten erreichen Orkanstärke

Wie heftig das Sturmtief über Oberösterreich hinwegzog, zeigen die Messwerte von GeoSphere Austria. Am Feuerkogel wurde mit 134,6 km/h die höchste Windgeschwindigkeit registriert. Damit erreichten die Böen Orkanstärke. Die Folgen beschäftigten zahlreiche Feuerwehren im gesamten Bundesland. Laut Landesfeuerwehrkommando wurden insgesamt 45 Einsätze verzeichnet. Rund 650 Feuerwehrleute waren damit beschäftigt, Straßen freizuräumen und gefährliche Hindernisse zu beseitigen.

Vor allem umgestürzte Bäume und abgebrochene Äste machten den Einsatzkräften zu schaffen. Mit entsprechender Ausrüstung mussten sie die Hindernisse zerkleinern und von den Fahrbahnen entfernen. Gleichzeitig galt es, betroffene Straßenabschnitte abzusichern. Zu den Einsatzorten zählte auch die Bergernstraße in Weißkirchen an der Traun. Dieser Abschnitt war bereits in der Vergangenheit mehrfach von ähnlichen Vorfällen betroffen. Der Schwerpunkt der Feuerwehreinsätze lag insgesamt im Hausruckviertel und Innviertel.

Weitere Unfälle und Stromausfälle

Nicht nur in Weißkirchen kam es durch die umgestürzten Bäume zu gefährlichen Situationen. Im nahe gelegenen Aichkirchen prallte beinahe zeitgleich ein Fahrzeug gegen einen Baum, der auf die Straße gefallen war. Weitere Verletzte wurden im Zusammenhang mit diesem Unfall zunächst nicht bekannt. Neben dem Straßenverkehr war auch die Stromversorgung betroffen. Im Großraum Gaspoltshofen blieben am Vormittag mehrere Haushalte ohne Elektrizität. Nach Angaben der Feuerwehr waren die heftigen Windböen für die Ausfälle verantwortlich.

Die zahlreichen Einsätze verdeutlichen die Auswirkungen des Sturmtiefs auf den Alltag in Oberösterreich. Besonders während des morgendlichen Berufsverkehrs sorgten blockierte Straßen für Probleme. Für die Feuerwehren stand deshalb die rasche Beseitigung der Hindernisse im Vordergrund, um die betroffenen Verkehrsverbindungen wieder sicher befahrbar zu machen.