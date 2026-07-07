Sport
TV
E-Paper
Sport

Rührende Geste

Kleiner Fan stirbt: Haaland tröstet seine Familie

Norwegischer Fußballspieler im roten Trikot jubelt vor jubelnden Fans im Stadion.
© APA/AFP/JEWEL SAMAD
Erling Haaland ist nicht nur einer der Superstars bei dieser WM, er hat auch ein riesengroßes Herz. Über eine rührende Geschichte um den Norwegen-Stürmer berichtet die Presse in Skandinavien.
OE24 auf Google bevorzugen

Am 24. Juni starb der sechsjährige Dennis Skjørestad nach einem tragischen Unfall in der Gemeinde Time in Rogaland (Norwegen). Der Junge war in einer Wohnsiedlung in Kvernaland angefahren und anschließend ins Universitätsklinikum Stavanger gebracht worden, wo er wenig später starb. In einem Post bei Instagram bedankt sich die Familie des Jungen nun bei allen, die sie in der Zeit nach dem Verlust von Dennis unterstützt haben. "Wir möchten uns bei all unseren Freunden und unserer Familie für die Unterstützung und alles, was ihr in letzter Zeit für uns getan habt, bedanken. Wir hätten gerne jedem Einzelnen geschrieben, aber das wäre ein sehr langer Text geworden", schreibt der Vater.

Auch interessant

Vier Fußball-Kracher: Jetzt stehen die Viertelfinale fest

4:3 n. E. - Schweiz wirft Kolumbien nach Elfer-Krimi raus

Djokovic erkämpft nach Rekord-Match Sinner-Showdown

Besondere Geste des Superstars

Für jede Unterstützung sei die Familie dankbar, aber eine Geste habe sie besonders beeindruckt. Eine Woche nach dem schrecklichen Unglück bekam Dennis’ Familie ein Trikot von Haaland und dessen Familie mit einem persönlichen Brief, in dem der Fußballstar sein Mitgefühl ausdrückt. "Für uns als Eltern und Geschwister ist es unmöglich, uns in eure Lage hineinzuversetzen. Aber seid versichert, dass wir in dieser schweren Zeit mitfühlen. Wir haben erfahren, dass Dennis Fußball sehr geliebt hat. Deshalb möchten wir euch eine kleine Aufmerksamkeit zukommen lassen", steht in dem Schreiben des Superstürmers.

Vater dankt dem Idol

Nun antwortet der Vater und schreibt in seinem Post an den Nationalspieler: "Es hat uns eine Gänsehaut beschert, wie wir sie noch nie zuvor erlebt haben, und wenn Dennis hier wäre, wäre er so stolz gewesen. Du, Erling, warst sein Idol, deshalb vielen Dank." Wenn Haaland am Samstag gegen England aufläuft, schaut der kleine Dennis sicher aus dem Himmel zu und drückt seinem Idol die Daumen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Nächster WM-Eklat: Ägypten-Trainer zeigt umstrittene "X"-Geste

Kleiner Fan stirbt: Haaland tröstet seine Familie

Trainer-Knall: Nagelsmann (38) winkt neuer Top-Job

Vier Fußball-Kracher: Jetzt stehen die Viertelfinale fest

3:2 - Messi rettet Argentinien vor Schock-Aus gegen Ägypten

Djokovic erkämpft nach Rekord-Match Sinner-Showdown

"Ägypten beraubt": Wieder VAR-Wirbel bei Argentinien-Tor

4:3 n. E. - Schweiz wirft Kolumbien nach Elfer-Krimi raus

VARgentinien: Schiedsrichter-Skandal vor Viertelfinal-Hit

Verstappen zu McLaren: Entscheidung ist gefallen