Kleiner Fan stirbt: Haaland tröstet seine Familie

Erling Haaland ist nicht nur einer der Superstars bei dieser WM, er hat auch ein riesengroßes Herz. Über eine rührende Geschichte um den Norwegen-Stürmer berichtet die Presse in Skandinavien.

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Am 24. Juni starb der sechsjährige Dennis Skjørestad nach einem tragischen Unfall in der Gemeinde Time in Rogaland (Norwegen). Der Junge war in einer Wohnsiedlung in Kvernaland angefahren und anschließend ins Universitätsklinikum Stavanger gebracht worden, wo er wenig später starb. In einem Post bei Instagram bedankt sich die Familie des Jungen nun bei allen, die sie in der Zeit nach dem Verlust von Dennis unterstützt haben. "Wir möchten uns bei all unseren Freunden und unserer Familie für die Unterstützung und alles, was ihr in letzter Zeit für uns getan habt, bedanken. Wir hätten gerne jedem Einzelnen geschrieben, aber das wäre ein sehr langer Text geworden", schreibt der Vater.

Besondere Geste des Superstars

Für jede Unterstützung sei die Familie dankbar, aber eine Geste habe sie besonders beeindruckt. Eine Woche nach dem schrecklichen Unglück bekam Dennis’ Familie ein Trikot von Haaland und dessen Familie mit einem persönlichen Brief, in dem der Fußballstar sein Mitgefühl ausdrückt. "Für uns als Eltern und Geschwister ist es unmöglich, uns in eure Lage hineinzuversetzen. Aber seid versichert, dass wir in dieser schweren Zeit mitfühlen. Wir haben erfahren, dass Dennis Fußball sehr geliebt hat. Deshalb möchten wir euch eine kleine Aufmerksamkeit zukommen lassen", steht in dem Schreiben des Superstürmers.

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Vater dankt dem Idol

Nun antwortet der Vater und schreibt in seinem Post an den Nationalspieler: "Es hat uns eine Gänsehaut beschert, wie wir sie noch nie zuvor erlebt haben, und wenn Dennis hier wäre, wäre er so stolz gewesen. Du, Erling, warst sein Idol, deshalb vielen Dank." Wenn Haaland am Samstag gegen England aufläuft, schaut der kleine Dennis sicher aus dem Himmel zu und drückt seinem Idol die Daumen.