Vier Fußball-Kracher: Jetzt stehen die Viertelfinale fest

Nur noch acht Teams haben von nun an die Chance auf den Weltmeistertitel. Auf die Fans warten in den kommenden Tagen noch acht Fußball-Kracher in den USA.

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Acht Spiele noch, dann steht der neue Weltmeister fest. Die vier Viertelfinal-Kracher stehen jetzt fest und nach einem Tag Fußball-Pause geht es ab Donnerstag in den USA weiter. Von nun an finden die restlichen Spiele allesamt im Haupt-Austragungsland statt, Mexiko und Kanada können von nun an nur noch zuschauen.

Nach den Achtelfinal-Hits gibt es laut Buchmachern (Quelle: interwetten.com) einen klaren Favoriten: Frankreich vor Spanien und Argentinien.

Do., 9. 7., 22 Uhr: Frankreich - Marokko

Frankreich Marokko © Getty

Ein besonders brisantes Duell gibt es gleich zum Auftakt. Katar-Finalist Frankreich trifft am Donnerstag (ab 22 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) auf den letzten afrikanischen Vertreter. Bei den Marokkanern, die vor vier Jahren sogar den Einzug im Halbfinale ausgerechnet am heurigen Viertelfinal-Gegner gescheitert sind, träumen vom ersten WM-Titel eines afrikanischen Teams.

Fr., 10. 7., 21 Uhr: Spanien - Belgien

Spanien Belgien © Getty

Zum dritten Mal gibt es am Freitag (ab 21 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) bei einer WM das Spiel der Furia Roja gegen die "roten Teufel" aus Belgien. Eines der beiden Duelle gewannen die Belgier und das ausgerechnet ebenfalls in Übersee bei der Endrunde 1986 in Mexiko. Gutes Omen: Auch damals fand das Duell ebenfalls im Viertelfinale statt.

Sa., 11. 7., 23 Uhr: Norwegen - England

England Norwegen © Getty

Zum Duell der Superstürmer kommt es dann am Samstag (ab 23 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) in Miami. Wenn England auf Norwegen trifft, stehen sich auch Harry Kane (6 WM-Tore) und Erling Haaland (7 WM-Tore) gegenüber. Beide haben noch die Chance auf die Torjägerkrone. Die "Three Lions" wollen im Hardrock-Stadium den historischen Erfolgslauf der rudernden Wikinger stoppen.

So., 12. 7., 3 Uhr: Argentinien - Schweiz

Nach dem Krimi von Atlanta trifft der Titelverteidiger in der Nacht von Samstag auf Sonntag (ab 3 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) auf die Schweiz. Lionel Messi und die Albiceleste kehren in das Stadion zurück, wo die Mission Titelverteidigung vor drei Wochen gegen Algerien begonnen hat. Dort soll sie allerdings noch nicht vorzeitig enden.