Ronaldo wird auch noch mit 60 für Spektakel sorgen

Na, was sagen Sie zu meinen Spaniern?

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Zugegeben, es war ganz schön knapp gegen Portugal. Aber wenn es darauf ankommt, dann liefern sie. Das Goldtor war absolute Weltklasse: Joker Torres sticht auf Joker Merino durch – Tor! Das ging wie ein heißes Messer durch die Butter. So macht Fußball Spaß.

Noch einmal hat Ronaldo allen Show gestohlen

Dass Ronaldo den Spaniern die Show gestohlen hat, ist okay. Ich bin ja auch ein Fan von ihm. Wie er mit 41 noch versucht, die Zeit zurückzudrehen, ist der Wahnsinn. Auch wenn CR7 mit dem Team offenbar noch nicht ganz abgeschlossen hat: Die Vernunft sagt mir, dass er es jetzt langsam gut sein lassen sollte. Wobei Ronaldo auch mit 60 Jahren noch für Spektakel sorgen wird. Lassen wir uns überraschen!

Im Viertelfinale ist Spanien natürlich auch Favorit, wobei man die Belgier nicht unterschätzen sollte. Die USA bei deren Heim-WM auszuschalten, ist nicht so einfach. Wobei Donald Trump den Amis mit seiner Intervention einen Bärendienst erwiesen hat. Der nach seiner Roten Karte begnadigte Balogun war völlig überfordert und sah kaum einen Ball. Gut, dass dieses Thema abgehakt ist.