Olympia-Hammer: Russland darf in den USA wieder antreten

Nach dem Aus für die Nordische Kombination kommt der nächste Olympia-Knall. Russische Athleten dürfen ab sofort wieder offiziell antreten.

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Das Internationale Olympische Komitee (IOC) öffnet Russland wieder die Türe. Bei der großen Sitzung des Exekutivkomitees wurde beschlossen, dass die Sperre gegen den russischen Verband wieder aufgehoben wird.

Damit könnte Russland ausgerechnet bei den Spielen 2028 in Los Angeles wieder antreten. Auch bei anderen Bewerben, wie etwa Tennis oder Rad, können die Athleten wieder unter russischer Fahne an den Start gehen.

Kampf gegen Doping

Allerdings müssen sich die Athleten verschärften Dopingtests unterziehen, erst wenn diese Kriterien im Ermessen des IOC erfüllt werden, würde die Sperre endgültig aufgehoben werden.

Dennoch ist es die zweite Schock-Meldung im Zeichen der fünf Ringe, nachdem zuvor schon bekannt wurde, dass man nach über 100 Jahren die Nordische Kombination aus dem Olympischen Programm nimmt.