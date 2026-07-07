Olympia-Knall: Ikone Michael Phelps vor Sensations-Comeback?

Ein Video, das erfolgreichste Schwimmer aller Zeiten gepostet hat, lässt die Fans von einem Comeback träumen.

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Michael Phelps ist unbestritten der beste Schwimmer aller Zeiten. Der mittlerweile 41-jährige US-Amerikaner holte in seiner Karriere nicht weniger als 23-mal Gold bei den Olympischen Spielen. Hinzu kommen 3-mal Olympia-Silber und 2-mal Bronze sowie 26 WM-Titel.

Den letzten großen Coup erlebte er genau vor 10 Jahren in Rio mit fünf Goldenen und einmal Silber. Seitdem ist es still geworden. Er genießt seine verdiente Schwimm-Pension und zeigte sich zuletzt immer wieder beim Golfen und zeigte auf Social Media besondere Momente seiner großartigen Laufbahn.

Doch nun kursieren plötzlich Comeback-Gerüchte. Phelps selbst teilte auf Instagram ein Video, das ihn zeigt, wie er in seinem privaten Pool mehrere Längen schwimmt. Hinzu kommt ein Beitrag in seiner Story, der die Gerüchteküche brodeln lässt.

Hinweise auf Social Media?

"Die gefährlichste Sache im Leben ist ein Leben zu leben, ohne etwas zu versuchen, weil man zu viel Angst vor dem Versagen hatte", steht darin geschrieben. Ein weiterer Hinweis auf eine ganz große Sensation?

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Denn Fakt ist, dass die US-Herren bei den olympischen Schwimmbewerben 2024 hinter ihren Erwartungen zurückblieben. Abgesehen von Robert Finke über 1.500 m Freistil und Gold in der Herren- und Mixed-Staffel gab es keinen einzigen US-Sieger.

Ein Horror-Szenario vor den Heim-Spielen 2028 in Los Angeles. Gut möglich, dass Phelps also den stolzen Schwimm-Verband aus dem Tiefschlaf erwecken soll und dann mit 44 Jahren zum Sensations-Comeback im Hollywood-Stil angreift, auch wenn es bisher sonst keine ernst zu nehmenden Hinweise darauf gibt.