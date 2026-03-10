Alles zu oe24VIP
Veronika Aigner gewann zweites Alpinski-Gold
© Gepa

Paralympics

Veronika Aigner gewann zweites Alpinski-Gold

10.03.26, 13:24
Der heimische Erfolgslauf bei den Paralympics hält weiter an. 

Österreichs Para-Alpinski-Team freut sich über die nächste Goldmedaille: Veronika Aigner und ihr Guide Lilly Sammer haben am Dienstag in der Klasse der Sehbeeinträchtigten den Kombinationsbewerb in Cortina d'Ampezzo gewonnen. Das Duo hatte schon in der Abfahrt gewonnen und Silber im Super-G geholt. Elina Stary mit Stefan Winter holte zudem mit Bronze ihre erste Paralympics-Medaille. Dazwischen schob sich die Italienerin Chiara Mazzel mit Nicola Coti Cottini.

Aigner hält nun bei fünf Medaillen

Aigner/Sammer hatten schon nach dem Super-G die Kombiwertung angeführt, Stary bestätigte ihren dritten Rang vom ersten Teilbewerb. Veronika Aigner hält nun bei insgesamt fünf Paralympics-Medaillen - vier in Gold und eine in Silber.

