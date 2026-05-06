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Für 2040

Großbritannien steigt ins Olympia-Poker ein

06.05.26, 11:25
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Großbritannien träumt von Olympia – und diesmal soll es offenbar mehr werden als nur ein Gedankenspiel.

Wie mehrere britische Medien unter Berufung auf das Ministerium für Kultur, Medien und Sport berichten, laufen bereits Gespräche über eine mögliche Bewerbung für die Olympischen und Paralympischen Spiele in den 2040er-Jahren..Hinter den Kulissen wird gerechnet, geprüft und politisch vorgefühlt. Denn London 2012 wirkt bis heute nach. Die Spiele gelten auf der Insel noch immer als Prestigeprojekt mit Strahlkraft – sportlich, wirtschaftlich und gesellschaftlich.

Katar & Indien vs. Istanbul & Madrid

Kein Wunder also, dass Londons Bürgermeister Sadiq Khan einer neuen Bewerbung bereits öffentlich den Rücken stärkt. Laut BBC untersucht die Regierung derzeit, ob sich ein neuer Anlauf finanziell lohnt und welche Erfolgschancen Großbritannien beim Internationalen Olympischen Komitee überhaupt hätte. Das große Ziel dahinter: Das Vereinigte Königreich will sich langfristig als bevorzugter Gastgeber für internationale Sport-Großereignisse positionieren.

Doch der Weg zurück auf die olympische Bühne dürfte alles andere als einfach werden. Denn weltweit formiert sich bereits starke Konkurrenz. Katar und Indien haben ihr Interesse an Spielen ab 2036 deutlich signalisiert und wollen mit milliardenschweren Konzepten punkten. Auch in Europa scharren mehrere Städte mit den Hufen: Istanbul, Budapest und Madrid gelten als mögliche Kandidaten – und auch Deutschland bringt sich längst in Stellung.

Deutschland ebenfalls heiß auf Olympia-Flamme

Hierzulande läuft die Entscheidungsschlacht bereits. Der Deutsche Olympische Sportbund will am 26. September festlegen, welche deutsche Bewerbung ins internationale Rennen geschickt wird. Dabei konkurrieren Berlin, München, Hamburg und die Rhein-Ruhr-Region rund um Köln um den Zuschlag. Jede Stadt versucht, ihr Konzept als das modernste, nachhaltigste und wirtschaftlich sinnvollste zu verkaufen – doch am Ende kann nur ein Kandidat antreten.

Bis dahin ist der olympische Fahrplan allerdings schon klar abgesteckt: 2028 steigen die Sommerspiele in Los Angeles, vier Jahre später übernimmt Brisbane. Danach beginnt der globale Poker um die Spiele der Zukunft – und der dürfte nicht nur sportlich, sondern auch politisch und wirtschaftlich zu einem echten Milliardenrennen werden.

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