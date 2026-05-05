Vertragspoker um Konrad Laimer: Bayern-Boss macht Hammer-Ansage

Verlängert er oder verlängert er nicht? Der Vertragspoker zwischen dem FC Bayern und ÖFDB-Star Konrad Laimer spitzt sich immer weiter zu. Jetzt macht der Oberboss der Bayern dem Österreicher eine Knallhart-Ansage.

Laimer zählt aktuell zu den absoluten Stammspielern beim deutschen Rekordmeister.

Aufstieg unter Kompany

Als Rechtsverteidiger beackert er die Außenbahn von vorne bis hinten. Unter Trainer Vincent Kompany (40) ist Laimer aus der Bayern-Elf kaum mehr wegzudenken.

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Der Gehaltspoker

Für den deutschen Rekordmeister wird der ÖFB-Star immer wichtiger. Und das hätte Laimer gerne auch auf seinem Gehaltsscheck widergespiegelt.

Für einen neuen Vertrag fordert er wohl bis zu 15 Millionen Euro. Eine satte Gehaltserhöhung bei den möglichen 10 Millionen, die Laimer jetzt schon bei den Bayern verdient.

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Vertrag bis 2027

Aktuell läuft sein Vertrag bis 2027. Heißt: Entweder verkaufen ihn die Bayern im Sommer gegen eine Ablöse oder er geht 2027 zum Nulltarif. Alles natürlich nur, wenn Laimer nicht verlängert. Beide Seiten haben bereits signalisiert, weitermachen zu wollen. Doch wie so oft geht es ums liebe Geld. Die Bayern wollen Laimer keinen Mega-Vertrag geben.

Hoeneß macht Ansage

Der mächtige Bayern-Patron Uli Hoeneß hat Laimer jetzt eine Hammer-Ansage gemacht.

Er erklärte: "Konny ist ein Spieler, den ich sehr schätze. [...] Er arbeitet unheimlich viel für das Team. Aber er ist eben kein Maradona. Und solche Spieler müssen akzeptieren, dass es Grenzen gibt."

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Klingt wenig versöhnlich vom Ehrenpräsidenten der Bayern. Ob sich da beide Seiten noch einigen können?