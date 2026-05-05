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bayern paris
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Showdown in München!

Bayern gegen Paris bereit für nächstes CL-Tor-Festival

05.05.26, 17:15
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Nach dem irren 4:5-Spektakel in Paris brennt in München die Hütte. Bayern will den Titelverteidiger PSG stürzen und das Ticket für das Champions-League-Finale in Budapest am 30. Mai lösen.

Der FC Bayern empfängt am Mittwoch (21:00 Uhr/live Canal+ & Sport24-Liveticker) in der heimischen Allianz Arena den französischen Titelverteidiger Paris Saint-Germain zum Halbfinal-Rückspiel. Nach der knappen Niederlage im Hinspiel steht der deutsche Rekordmeister unter Zugzwang, kann aber wieder voll auf rot-weiß-rote Power setzen. ÖFB-Legionär Konrad Laimer, der in Paris erst nach der Pause eingewechselt wurde, steht laut Trainer Vincent Kompany vor einer Rückkehr in die Startelf. Gemeinsam mit Jonathan Tah, der die Crunchtime ausrief, soll er den Laden hinten dichtmachen, während vorne das 101-Tore-Trio um Harry Kane (54 Saisontore) zünden muss.

laimer bayern paris
© getty

Taktik-Poker der Superlative

Trainer Vincent Kompany denkt gar nicht daran, sich gegen die Pariser Pressing-Maschine einzuigeln. Wer sollte einen Schritt zurück machen, fragte der Coach rhetorisch und kündigte an, seiner offensiven DNA treu zu bleiben. Auch Joshua Kimmich stellte klar, dass man sich nicht hinten reinstellen werde, da man definitiv Tore brauche, um das Halbfinale noch zu drehen. Paris reist mit besten Erinnerungen an München an: Im Finale 2025 überrollten die Franzosen in dieser Arena Inter Mailand mit 5:0.

Sturm-Power gegen Rekord-Franzosen

In der laufenden Champions-League-Saison treffen hier die zwei torgefährlichsten Mannschaften aufeinander. Während Paris bei 43 Treffern steht, kommen die Münchner auf 42 Tore – allein das Trio Kane, Luis Diaz und Michael Olise erzielte wettbewerbsübergreifend bereits 101 Treffer. Da die Bayern unter Siegzwang stehen, wird ein offener Schlagabtausch erwartet. Sportvorstand Max Eberl nannte das Hinspiel bereits pervers geil und versprach den Fans für den heutigen Abend ein ähnliches Offensiv-Feuerwerk am Verteilerkreis des europäischen Fußballs.

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