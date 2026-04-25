Dritter ÖFB-Star für Borussia Dortmund?

Nach Sabitzer und Chukwuemeka könnte bald ein dritter Österreicher im Dortmunder Kader stehen.

Borussia Dortmund hat offenbar ein Auge auf den nächsten Nationalteamspieler aus Österreich geworfen. Wie die "Ruhr Nachrichten" berichten, steht Patrick Wimmer ganz oben auf der Wunschliste. Der 24-Jährige vom VfL Wolfsburg wird besonders von BVB-Coach Niko Kovac geschätzt. Die beiden kennen sich bereits bestens aus ihrer gemeinsamen Zeit bei den "Wölfen". Aktuell stehen mit Marcel Sabitzer und Carney Chukwuemeka bereits zwei wichtige Stützen des ÖFB-Teams im Kader der Dortmunder.

Wimmer im BVB Visier

Bisher absolvierte der Offensivmann 101 Spiele für Wolfsburg, in denen er 14 Tore erzielte und 18 Vorlagen lieferte. Obwohl sein Vertrag noch bis 2027 läuft, könnte ein Wechsel bald konkret werden. Die Spur sei laut Medienberichten zwar noch "nicht ganz so heiß", doch die sportliche Situation seines aktuellen Klubs könnte die Verhandlungen deutlich beschleunigen.

© Getty

Wolfsburg droht der Abstieg

Die Mannschaft von Dieter Hecking steckt tief in der Krise und belegt aktuell den 17. Tabellenplatz. Sollten die "Wölfe" tatsächlich den Gang in die zweite Liga antreten müssen, wäre ein Verbleib des Niederösterreichers kaum vorstellbar. Ein Abgang des 24-Jährigen würde dann zu einem absolut heißen Thema auf dem Transfermarkt werden, wobei Dortmund wohl gute Karten hätte.