Kurios: Marokko spielte nur mit "Ausländern"

Bei der WM kam es im Duell zwischen Marokko und Brasilien zu einer absoluten Premiere, da zeitweise kein einziger marokkanischer Profi auf dem Feld stand, der im Inland geboren wurde.

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Das gab es in der Geschichte des Fußballs noch nie. Beim Duell Marokkos gegen Brasilien bei der FIFA Fußball-WM stand zwischen Minute 65 und Minute 89 kein einziger Spieler am Feld, der in Marokko geboren wurde.

Mit der Auswechslung von Azzedine Ounahi in der 65. Minute stand bei Marokko kein einziger Spieler am Feld, der auch im eigenen Land geboren wurde. Mit der Einwechslung von Samir El Mourabet, der für Azzedine Ounahi ins Spiel kam, bestand die marokkanische Elf ausschließlich aus Spielern, die im Ausland auf die Welt gekommen waren.

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Profis aus aller Welt

Zu diesem Zeitpunkt waren vier Spieler in Frankreich geboren, drei in Spanien, zwei in Belgien, und einer in den Niederlanden und Kanada. Diese internationale Mischung hielt fast eine halbe Stunde auf dem Rasen an. Erst mit der Einwechslung von Soufiane Rahimi in der 89. Minute war bei den Nordafrikanern wieder ein Spieler am Platz, der im Land geboren wurde.