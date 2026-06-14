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Ausrüstung gestohlen

England-Diebstahl: Zwei Männer festgenommen

© The FA via Getty Images
Nach dem Diebstahl bei Englands Fußball-Nationalmannschaft mit Chefcoach Thomas Tuchel sind zwei Männer festgenommen worden.
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Dies gab die Staatsanwältin von Jackson County, Melesa Johnson, bekannt. Die beiden Verdächtigen befinden sich demnach in Gewahrsam und seien wegen Hehlerei in einem schweren Fall angeklagt worden. Berichten zufolge erhielten die Engländer ihre gestohlene Ausrüstung zurück.

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Das Tuchel-Team war vor seiner Ankunft im Trainingsquartier in Kansas City bestohlen worden. Dabei war in Fahrzeugen eingebrochen worden, die Trainingsausrüstung für die "Three Lions" transportieren. Das Diebesgut hatte nach Behördenangaben einen geschätzten Wert in Höhe von 18.000 Dollar (rund 15.550 Euro).

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"Jackson County wird keinerlei kriminelle Handlungen dulden, die sich gegen Besucher der Weltmeisterschaft richten, einschließlich der internationalen Mannschaften, die zu diesem Wettbewerb angereist sind", sagte Staatsanwältin Johnson.

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