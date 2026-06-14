"Noch" - Mega-Wirbel um Klopp-Sager

Mit einem saloppen "Noch" sorgt Jürgen Klopp für Aufregung.

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Eigentlich sollte vor dem WM-Auftakt der deutschen Nationalmannschaft gegen Curaçao nur über Fußball gesprochen werden. Doch ausgerechnet vier Buchstaben sorgen nun für Diskussionen: "Noch."

Während einer WM-Sendung bei MagentaTV diskutierten die Experten Jürgen Klopp und Thomas Müller über die DFB-Auswahl. Dabei sagte Klopp mit einem Augenzwinkern: "Zum Glück stellt Julian Nagelsmann die Mannschaft auf – noch." Anschließend wiederholte er das Wort sogar noch einmal betont: "Noch."

Müller reagierte sofort lachend: "Kloppoooo, es ist erst Juni! Du bist schon im September ..." Doch genau dieser Verweis auf den September heizte die Spekulationen zusätzlich an. Schließlich bestreitet Deutschland am 24. September sein erstes Länderspiel nach der Weltmeisterschaft – und manche Fans fragen sich nun, ob Klopp damit mehr als nur einen Scherz gemacht haben könnte.

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So reagiert Nagelsmann

Die Aussagen blieben auch Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht verborgen. Auf einer Pressekonferenz in Houston wurde er direkt auf den Spruch angesprochen. Seine erste Reaktion fiel knapp aus: "Gut, dann nächste Frage." Erst auf erneute Nachfrage erklärte er, dass er seine Meinung dazu habe, diese aber nicht öffentlich teilen wolle. Gleichzeitig betonte er, dass Experten ihre Ansichten frei äußern dürften.

© APA/AFP/RONALDO SCHEMIDT

Für zusätzliche Brisanz sorgt, dass Klopp seit Monaten immer wieder als möglicher künftiger Bundestrainer gehandelt wird. Zwar besitzt Nagelsmann einen Vertrag bis 2028 und hat mehrfach deutlich gemacht, dass er seine Aufgabe beim DFB mit voller Überzeugung ausübt. Dennoch reißen die Spekulationen um eine mögliche Klopp-Nachfolge nicht ab. Klopp selbst hatte entsprechende Gerüchte zuletzt allerdings als "völlig wurscht" bezeichnet.

Kritik an Klopps Rolle als TV-Experte kommt inzwischen von Lothar Matthäus. Der Rekordnationalspieler hatte bereits die öffentliche Diskussion von Klopp und Müller über einen möglichen Verzicht auf Jamal Musiala kritisiert. Klopp mache es Nagelsmann "nicht gerade leichter", so Matthäus, dem bei den Aussagen "das Feingefühl" fehle.

Ob hinter Klopps "Noch" tatsächlich eine versteckte Botschaft steckt oder lediglich ein lockerer TV-Scherz unter Fußballfreunden bleibt offen. Fest steht: Noch vor dem ersten deutschen WM-Spiel hat die Nationalmannschaft bereits ihr erstes großes Diskussionsthema. Und das besteht aus gerade einmal vier Buchstaben.