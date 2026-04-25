Hammer-Gerücht um Star-Trainer Guardiola

Der italienische Fußballverband nun offenbar den ultimativen Coup.

Italiens Nationalteam steckt in der Krise: Zum dritten Mal in Folge findet eine Weltmeisterschaft ohne den Weltmeister von 2006 statt. Nach der bitteren 2:5-Niederlage nach Elfmeterschießen gegen Bosnien und Herzegowina herrscht beim stolzen Fußball-Land Entsetzen. Um die Tifosi wieder zu versöhnen, plant der Verband nun offenbar den ultimativen Coup. Pep Guardiola wird als heißester Kandidat für das Amt als Nationaltrainer gehandelt. Der 55-Jährige soll die Nachfolge von Gennaro Gattuso antreten und Italien zurück zu altem Glanz führen, beichtet die "Gazzetta dello Sport".

Unterstützung für diese Pläne kommt direkt aus dem Betreuerstab. Leonardo Bonucci, der als Technik-Trainer für die "Azzurri" arbeitet, macht kein Hehl aus seiner Bewunderung für den Katalanen. "Wenn wirklich der Wille da ist, neu anzufangen, würde ich bei Pep Guardiola beginnen", so die Verteidiger-Legende. Laut Bonucci würde die Verpflichtung einen klaren Bruch mit der Vergangenheit bedeuten. Auch wenn er zugibt, dass das Unterfangen schwierig sei, betont er: "Im Moment kostet Träumen nichts."

Abschied aus Manchester möglich

Obwohl der Erfolgscoach bei Manchester City noch einen Vertrag bis 2027 besitzt, scheint der Zeitpunkt für einen Wechsel günstig. In England hat er bereits alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Mit dem siebten Meistertitel in zehn Jahren vor Augen und einem möglichen Sieg im FA-Cup stünde er bei beeindruckenden 42 Titeln in seiner Karriere als Club-Trainer. Für den katalanischen Coach könnte das Projekt, die italienische Nationalmannschaft wieder auf Top-Niveau zu heben, genau die neue Herausforderung sein, die er sucht.