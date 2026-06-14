Kritische Worte
Janko über Rangnick-Verlängerung: "Hat so lange gedauert"
Länger hätte man sich im Hinblick auf das erste WM-Match gegen Jordanien nicht mehr Zeit lassen sollen, sagte der Ex-Goalgetter der APA. "Ich glaube, dass es wahrscheinlich bis zum letztmöglichen Zeitpunkt hinausgezögert wurde oder es hat einfach so lange gedauert, ich will niemandem etwas unterstellen. Aber es war kurz vor knapp."
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Wäre diese Frage noch länger ungeklärt geblieben, hätte dies negative Auswirkungen nach sich gezogen, meinte Janko. "Es hätte die Vorbereitung auf das extrem wichtige Auftaktspiel ein bisschen getrübt und überschattet. So ist Klarheit für die Spieler da. Das ist sehr gut, weil sie jetzt wissen, wie es weitergeht, und ich glaube auch, dass sie mit der Entscheidung sehr zufrieden sind. Jetzt kann man den Fokus voll auf die WM legen", erklärte Janko.
Thema für Janko erledigt
Der 70-fache ÖFB-Internationale (28 Tore) geht nicht davon aus, dass die sich über Monate ziehende Vertragsverlängerung die Spieler groß beeinflusst hat. "Aber natürlich ist es immer wieder auch einmal Thema und sie werden immer wieder dazu befragt. Deswegen werden sie froh sein, dass das Thema jetzt erledigt ist."
Dass Rangnick nach der WM einen großen Umbruch einleitet, glaubt Janko nicht. "Es wird keinen harten Cut geben", prophezeite der frühere Stürmer. Rangnick dürfte auch vom Leistungsvermögen der aktuellen ÖFB-Auswahl über die WM hinaus überzeugt sein, vermutete Janko. "Er wird sich den Kader gut genug angeschaut haben und ihn als so gut eingeschätzt haben, dass er weitermacht."
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