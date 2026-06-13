"Gutes Gefühl!" Darum hat Rangnick verlängert

Ralf Rangnick bleibt ÖFB-Teamchef! Für den Deutschen eine "Herzensangelegenheit" mit einem "richtig guten Gefühl".

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Rangnick verriet seine Gründe für die Vertragsverlängerung: "Ich habe von Anfang an gesagt, dass es für mich eine Grundsatzentscheidung ist, hier weiterzumachen. Alles, was sich in den letzten 4 Jahren entwickelt hat, ist auch die Arbeit meines Stabes, das gab einen großen Ausschlag. Für mich war es wichtig, dass alle dabei bleiben."

"Jetzt ist alles klar und alles besprochen. Deswegen sage ich mit einem richtig guten Gefühl: Das ist die richtige Entscheidung", ist Rangnick überzeugt.

So lief es mit dem AC Milan

Zum Gerücht über den AC Milan wollte der Deutsche nicht allzu viel sagen: "Es macht keinen Sinn, über Interesse und Kontakt mit dem AC Milan zu sprechen. Es war durchaus reizvoll, aber ich wollte unbedingt für die Mannschaft, für die Fans und für alle in Österreich noch vor der WM Klarheit haben. Das war von deren Seite nicht so, daher war es schnell klar. Ich habe immer mit offenen Karten gespielt und den Verband informiert, wenn es Gespräche gab."

Rangnick stellt nur klar: "Glauben Sie nicht, was in italienischen Zeitungen steht!"

Der 67-Jährige betont abermals die Wichtigkeit seines Stabes: "Es war mir wichtig, dass meine Mitarbeiter an Bord bleiben. Es gab aber keine Forderungen oder irgendwelche Dinge, die es von meiner Seite gab."

"Herzensangelegenheit"

"Es gab immer wieder solche Situationen, wo ich entscheiden musste, wie es weitergeht. Wenn ich mich nicht wohlfühlen würde, würde ich seit 2 Jahren nicht mehr hier sitzen. Es ist mir einfach eine Herzensangelegenheit", so der Deutsche weiter.

“Sonst würde ich seit 2 Jahren nicht mehr hier sitzen!” ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick

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Mit der WM-Vorbereitung ist der Teamchef zufrieden: "Wir haben hier Top-Bedingungen, den Rasen waren wir zwar noch nicht so gewöhnt, aber dafür herausragende Wetterbedingungen. Das Hotel ist außergewöhnlich, alle Spieler sind happy. Alle Spieler haben heute mittrainiert. Ich habe eine Mannschaft im Kopf, aber wir werden schauen, wie die letzten zwei Trainings laufen. Aber wir werden sicher sehr gut vorbereitet sein."

"Es wird ein richtungsweisendes Spiel gegen Jordanien und so werden wir das angehen", verspricht Rangnick.

Hier gibt's den Live-Ticker zum Nachlesen: