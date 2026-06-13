"Endlich Klarheit!"
"Gutes Gefühl!" Darum hat Rangnick verlängert
Rangnick verriet seine Gründe für die Vertragsverlängerung: "Ich habe von Anfang an gesagt, dass es für mich eine Grundsatzentscheidung ist, hier weiterzumachen. Alles, was sich in den letzten 4 Jahren entwickelt hat, ist auch die Arbeit meines Stabes, das gab einen großen Ausschlag. Für mich war es wichtig, dass alle dabei bleiben."
"Jetzt ist alles klar und alles besprochen. Deswegen sage ich mit einem richtig guten Gefühl: Das ist die richtige Entscheidung", ist Rangnick überzeugt.
So lief es mit dem AC Milan
Zum Gerücht über den AC Milan wollte der Deutsche nicht allzu viel sagen: "Es macht keinen Sinn, über Interesse und Kontakt mit dem AC Milan zu sprechen. Es war durchaus reizvoll, aber ich wollte unbedingt für die Mannschaft, für die Fans und für alle in Österreich noch vor der WM Klarheit haben. Das war von deren Seite nicht so, daher war es schnell klar. Ich habe immer mit offenen Karten gespielt und den Verband informiert, wenn es Gespräche gab."
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Rangnick stellt nur klar: "Glauben Sie nicht, was in italienischen Zeitungen steht!"
Der 67-Jährige betont abermals die Wichtigkeit seines Stabes: "Es war mir wichtig, dass meine Mitarbeiter an Bord bleiben. Es gab aber keine Forderungen oder irgendwelche Dinge, die es von meiner Seite gab."
"Herzensangelegenheit"
"Es gab immer wieder solche Situationen, wo ich entscheiden musste, wie es weitergeht. Wenn ich mich nicht wohlfühlen würde, würde ich seit 2 Jahren nicht mehr hier sitzen. Es ist mir einfach eine Herzensangelegenheit", so der Deutsche weiter.
“Sonst würde ich seit 2 Jahren nicht mehr hier sitzen!”
ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick
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Mit der WM-Vorbereitung ist der Teamchef zufrieden: "Wir haben hier Top-Bedingungen, den Rasen waren wir zwar noch nicht so gewöhnt, aber dafür herausragende Wetterbedingungen. Das Hotel ist außergewöhnlich, alle Spieler sind happy. Alle Spieler haben heute mittrainiert. Ich habe eine Mannschaft im Kopf, aber wir werden schauen, wie die letzten zwei Trainings laufen. Aber wir werden sicher sehr gut vorbereitet sein."
"Es wird ein richtungsweisendes Spiel gegen Jordanien und so werden wir das angehen", verspricht Rangnick.
Hier gibt's den Live-Ticker zum Nachlesen:
+++ LIVE-Ticker +++
Hymnen-Überraschung
Eine kleine Überraschung hatte Rangnick noch auf Lager: "Sollten wir sehr, sehr weit kommen, kann ich mir vorstellen auch als Deutscher die Bundeshymne mitzusingen. Aber dazu muss ich sie noch lernen, ich bin noch nicht textsicher"
Rangnick betont noch einmal
"Ja, es gab Kontakt zum AC Milan, aber ich habe mich klar FÜR Österreich entschieden."
Vollgas gegen Jordanien
"Es wird ein richtungsweisendes Spiel gegen Jordanien und so werden wir das angehen!"
"Offene Karten"
"Ich habe immer mit offenen Karten gespielt und den Verband informiert, wenn es Gespräche gab"
"Top-Bedingungen"
Jetzt geht's ums Sportliche: "Wir haben hier Top-Bedingungen, den Rasen waren wir zwar noch nicht so gewöhnt, aber dafür herausragende Wetterbedingungen. Das Hotel ist außergewöhnlich, alle Spieler sind happy. Alle Spieler haben heute mittrainiert. Ich habe eine Mannschaft im Kopf, aber wir werden schauen, wie die letzten zwei Trainings laufen. Aber wir werden sicher sehr gut vorbereitet sein."
"Herzensangelegenheit"
"Es gab immer wieder solche Situationen, wo ich entscheiden musste, wie es weitergeht. Wenn ich mich nicht wohlfühlen würde, würde ich seit 2 Jahren nicht mehr hier sitzen. Es ist mir einfach eine Herzensangelegenheit."
So reagierten die Spieler
"Die Spieler haben es um 10:30 Uhr nach unserer letzten Einheit erfahren. Ich habe niemanden gesehen, der jetzt ein schmerzverzerrtes Gesicht gezogen hätte. Für die Spieler wäre es auch nicht so schlimm gewesen, wenn ich mich erst nach der WM entschieden hätte. Aber es ist schon gut, dass jetzt Klarheit herrscht."
So geht's weiter
"Wenn die WM dann vorbei ist, werden wir weitere Details planen"
Umbruch steht an
"Mir war auch wichtig, wie meine Führungsspieler ihre Zukunft sehen. Da haben wir auch sehr viele persönliche Gespräche geführt. Da werden wir sehen, wie es aussieht, ob dann alle noch für die ÖFB-Elf spielen werden."
Zeitpunkt der Entscheidung
"Ich weiß es erst seit kurzem, dass mit meinen Mitarbeitern alles klar ist, daher gab es die Entscheidung eben erst jetzt. Auch der Trainer von Algerien hat sich gerade erst entschieden, dass er weitermacht. Also der Zeitpunkt ist nicht so ungewöhnlich."
Rangnick betont abermals Mitarbeiter
"Es war mir wichtig, dass meine Mitarbeiter an Bord bleiben. Es gab aber keine Forderungen oder irgendwelche Dinge, die es von meiner Seite gab"
Kritik an Italienern
"Glauben Sie nicht, was in italienischen Zeitungen steht"
Kontakt mit Milan
"Es macht nicht allzuviel Sinn, über Interesse und Kontakt mit dem AC Milan zu sprechen. Es war durchaus reizvoll, aber ich wollte unbedingt für die Mannschaft, für die Fans und für alle in Österreich noch vor der WM Klarheit haben. Das war von deren Seite nicht so, daher war es schnell klar."
"Richtige Entscheidung"
"Jetzt ist alles klar und alles besprochen. Deswegen sage ich mit einem richtig guten Gefühl: Das ist die richtige Entscheidung!"
Rangnick lobt sein Team
"Ich habe von Anfang an gesagt, dass es für mich eine Grundsatz-Entscheidung ist, hier weiterzumachen. Alles was die letzten 4 Jahre entwickelt hat, ist auch die Arbeit meines Stabes, das gab einen großen Ausschlag. Für mich war es wichtig, dass alle dabei bleiben."
Rangnick ist da
Die Pressekonferenz im ÖFB-Teamcamp startet
Rangnick spricht
Um 22:30 wird sich Teamchef Ralf Rangnick zum ersten Mal zu seiner ÖFB-Verlängerung äußern. Hier verpassen Sie nichts!
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