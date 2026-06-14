Cristiano Ronaldo lässt in den USA die Hüllen fallen

Cristiano Ronaldo und die portugiesische Nationalmannschaft sind in den USA angekommen, dort präsentierte der 41-Jährige gleich seinen Traumkörper.

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Cristiano Ronaldo ist in den USA angekommen. Am Mittwoch (ab 19 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) steigt der Europameister von 2016 gegen den Kongo in die Endrunde ein.

Das Team-Quartier befindet sich im sonnigen Palm Beach in Kalifornien. Dort präsentierte Milan-Star Rafael Leao die prunkvollen Zimmer. Mit Blick auf den wunderschönen Strand führte der Offensiv-Star durch die Räumlichkeiten.

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Jeder Spieler hat sogar ein Poster von sich selber im Zimmer aufgehängt. "Gemütlich", kommentierte der 27-Jährige die Luxus-Unterkunft. Doch noch mehr Blicke zog natürlich der Superstar und Kapitän der Mannschaft auf sich.

Ronaldo heizt ein

Um Cristiano Ronaldo herrscht ein riesiger Hype in den USA. Das Aushängeschild der Saudi-Liga möchte seine Karriere bei der XXL-WM krönen. Doch bevor es auf dem Platz ernst wird, ließ er vor allem seine weiblichen Fans völlig ausrasten.

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Auf seinen Social-Media-Seiten teilte er erste Eindrücke von der Ankunft in Florida. Während seine Teamkollegen noch im offiziellen Outfit sind, hat er sich schon den heißen Bedingungen angepasst und läuft in knapper Badehose durch die Anlage.

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Dabei präsentiert er seinen Traumkörper, der viele junge Männer neidisch werden lässt. Ein klares Signal an seine Kritiker: CR7 ist auch mit 41 Jahren noch topfit und möchte es in den USA allen zeigen.