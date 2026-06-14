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Nagelsmann mit Klartext

Vor WM-Auftakt: Neuer-Entscheidung ist gefallen

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Das Rätselraten um das Comeback von Manuel Neuer im DFB-Team ist nun endgültig vorbei.
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Am Sonntag ist es wirklich soweit. Manuel Neuer wird sein Comeback im Trikot des DFB-Teams nach zwei Jahren geben. Das verkündete Bundestrainer Julian Nagelsmann bei der Pressekonferenz vor dem deutschen Auftaktspiel gegen Curaçao in Houston (ab 19 Uhr im oe24-LIVE-TICKER).

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Damit ist klar, dass der 40-jährige Star-Goalie und Bayern-Kapitän nach seiner Verletzung doch noch rechtzeitig fit wird. Die DFB-Auswahl reiste extra mit vier Torhütern an, falls der Routinier doch verletzt passen müsste.

Neuer als Nummer 1

Damit will Nagelsmann das Kapitel um die Tormann-Diskussion endgültig schließen. Neuer wird am Sonntag das Team als unangefochtene Nummer 1 aufs Feld führen. Oliver Baumann, der in der WM-Qualifikation zwischen den Pfosten stand, wird auf der Bank Platz nehmen müssen.

Eine weitere Entscheidung hat Nagelsmann ebenfalls im Rahmen der Pressekonferenz verkündet. Der von den Bayern umworbene Nathaniel Brown wird in der Verteidigung starten. Damit könnte sich der Marktwert des Frankfurt-Stars während der Endrunde ebenfalls noch steigern.

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