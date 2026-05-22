Schock vor WM: Manuel Neuer fällt mit Verletzung aus

Manuel Neuer kann wegen muskulären Problemen am Samstag im DFB-Pokal-Finale nicht im Tor vom FC Bayern München stehen.

Wie der Verein nun meldet, wird Bayern-Kapitän Manuel Neuer am Samstag gegen VfB Stuttgart nicht im Tor des deutschen Meisters stehen. Laut der "Bild" machte er am Freitagmorgen noch einen letzten Test an seiner linken Wade an der Säbener Straße.

Jedoch sind seine muskulären Probleme noch immer zu groß. Neuer will vor der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko seine Rückkehr ins DFB-Tor nicht gefährden. Die deutsche Nationalmannschaft startet am Mittwoch, den 27. Mai, in die Vorbereitung.

"Ich wollte jetzt kein Risiko eingehen"

Vor der Abreise traf sich der Bayern-Kader am Freitagvormittag am Trainingsgelände. Gefehlt hat dabei Neuer, so die "Bild". Dafür betraten die restlichen Bayern-Keeper Jonas Urbig (22/ 19 Einsätze in dieser Saison), Sven Ulreich (37/ ein Einsatz in 2025/26) und Jungspieler Jannis Bärtl (19/ Bayern II).

Neuer musste beim 5:1-Heimsieg gegen den 1. FC Köln ausgewechselt werden. Der Weltmeister von 2014 erklärte nach dem letzten Liga-Spiel: "Ich habe ein bisschen was gemerkt in der Wade und ich wollte jetzt kein Risiko eingehen – auch wegen nächster Woche." Neuer konnte auch am Donnerstagmittag das Training nicht bestreiten. Er hatte eine Behandlung an der Säbener Straße und ein Aufbautraining.

Die linke Wade sorgt beim fünffachen Welttorhüter seit einiger Zeit für große Probleme. Im Februar 2026 zog sich Neuer gegen Werder Bremen einen Muskelfaserriss zu. Drei Wochen später tauchte bei seinem Comeback gegen Mönchengladbach die Verletzung wieder auf. Danach folgten drei weitere Wochen Pause.