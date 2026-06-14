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Ekstaste im Big Apple

NY Knicks nach Aufholjagdd erstmals seit 1973 NBA-Champion

epa13035652 New York Knicks center Karl-Anthony Towns (L) in action against San Antonio Spurs forward Victor Wembanyama (1) during Game 5 of the NBA Finals between the San Antonio Spurs and the New York Knicks in San Antonio, Texas, USA, 13 June 2026. EPA/ADAM DAVIS SHUTTERSTOCK OUT
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Die New York Knicks haben mit einem 94:90-Sieg gegen die San Antonio Spurs erstmals seit 1973 die NBA gewonnen.
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Die New York Knicks sind zum dritten Mal NBA-Champion. Der Traditionsklub nutzte gleich seinen ersten Matchball und landete auswärts in San Antonio mit 94:90 den entscheidenden vierten Sieg.

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Die Knicks setzten sich in der auf maximal sieben Spiele ausgelegten Finalserie gegen die Spurs mit 4:1 Siegen klar durch. Für die Franchise aus New York ist es der insgesamt dritte Titel in der besten Basketballliga der Welt und der erste seit 53 Jahren.

epa13035703 San Antonio Spurs forward Victor Wembanyama reacts after a call during Game 5 of the NBA Finals between the San Antonio Spurs and the New York Knicks in San Antonio, Texas, USA, 13 June 2026. EPA/ADAM DAVIS SHUTTERSTOCK OUT
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