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David Affengruber
© GEPA

Heiß begehrt

Fußball-Giganten jagen ÖFB-Senkrechtstarter Affengruber

Von
24.04.26, 12:52
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David Affengruber ist heiß begehrt, der ÖFB-Star mutiert gerade zu einer der heißesten Transferaktien Europas. 

David Affengruber zeigte zuletzt mit starken Leistungen beim FC Elche immer mehr auf. Der 25-jährige Niederösterreicher kam aus Wieselburg in die Salzburger Bullen-Akademie, wo er über die Jugendmannschaften den Sprung zu Sturm Graz schaffte und von dort aus im Sommer 2024 das Abenteuer Spanien in Angriff nahm.

Mittlerweile hat sich der Innenverteidiger beim vom Abstieg bedrohten spanischen Verein zum absoluten Stammspieler entwickelt. Sein Marktwert liegt mittlerweile bei 9 Millionen Euro. Zuletzt durfte er auch im Nationalteam unter Ralf Rangnick sein Debüt im ÖFB-Trikot feiern.

Auch die Top-Vereine in den besten internationalen Ligen haben den 1,85-Meter-Mann auf dem Zettel. Spätestens seit seiner Gala-Vorstellung gegen Atletico Madrid in der Vorwoche steht der Name Affengruber bei den Scouts der Teams ganz oben auf der Liste.

Rasanter Aufstieg 

Hinzu kommt die Chance, dass er sich bei der WM zusätzlich in die Auslage spielen kann und im Fall, dass Elche tatsächlich absteigt, der Österreicher zum absoluten Schnäppchen werden könnte. Laut Ekrem Konur sollen vor allem die beiden Vereine aus Sevilla und Champions-League-Halbfinalist Atletico Madrid großes Interesse haben, den heimischen Senkrechtstarter unter Vertrag zu nehmen.

Hinzu soll es aber auch Vereine in der Serie A und in der Premier League geben, bei denen der 25-Jährige ein Thema ist. Damit könnten die heimischen Abwehr-Stars im Sommer für viel Bewegung am Transfermarkt sorgen.

Samson Baidoo wird mit einem Wechsel von Lens zu Manchester City in Verbindung gebracht, als Ablöse stehen über 50 Millionen Euro im Raum, und Team-Kapitän David Alaba wird nach seinem Abschied aus Madrid ebenfalls einen neuen Verein suchen.

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