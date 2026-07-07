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Frenkie Schinkels

Wer muss denn jetzt heimrudern?

FS
von
oe24-Experte Frenkie Schinkels
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Thomas Tuchel hat sich lange schwergetan als Englands Coach, aber jetzt bekommt er die ersten Lobeshymnen – zurecht.
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Sein verlängerter rechter Arm Harry Kane und er zeigen, dass mit einem starken Mannschaftsgefüge und wichtigen Spielern in Topform viel erreicht werden kann.

Die Three Lions haben alle Voraussetzungen für den ganz großen Coup. Aber um Weltmeister-Trainer zu werden, braucht Tuchel weiterhin Kanes Tore und ein glückliches Händchen.

Urgewalt Haaland wartet auf Engländer

Viele Nicht-Nominierungen konnte der Deutsche erklären, doch bei Trent Alexander-Arnold tut er sich zunehmend schwerer. Nun fehlt ein Rechtsverteidiger und der vielleicht beste der Nation verweilt auf Urlaub. Sollte das Turnier vorzeitig enden, wird auch deshalb ein englischer Shitstorm auf ihn hereinbrechen.

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Angst muss Tuchel vorerst aber nicht vor der Yellow Press haben, sondern vor Topstürmer Erling Haaland, der England seit vier Jahren terrorisiert (162 Tore in 198 Spielen für ManCity).

Ich bin gespannt, wer von den beiden Nationen heimrudern muss.

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