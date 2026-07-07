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400 Drohnen

Ukraine startet Großangriff auf Moskau

Abendliche Luftaufnahme von Moskau mit Kreml, Basilius-Kathedrale und Spasskaja-Turm.
© Getty Images
Die ukrainische Armee hat nach russischen Angaben Moskau mit mehr als 400 Drohnen ins Visier genommen.
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Seit Montagabend seien von der Ukraine rund 430 Drohnen Richtung Moskau gestartet worden, erklärte der Bürgermeister der russischen Hauptstadt, Sergej Sobjanin, am Dienstagmorgen in Online-Netzwerken. "Die meisten wurden von der Luftabwehr bereits in großer Entfernung neutralisiert. 36 feindliche Drohnen wurden beim Anflug auf Moskau zerstört."

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Die Ukraine hat in den vergangenen Monaten ihre Drohnenangriffe auf Ziele in Russland weit hinter der Front intensiviert. Die neuen Angriffe in der Nacht zum Dienstag erfolgten kurz vor Beginn des NATO-Gipfels in der Türkei. Bei den Beratungen der Militärallianz soll es auch um die weitere Unterstützung für Kiew gehen. Zu dem Treffen ist der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj eingeladen.

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