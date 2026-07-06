Welt
TV
E-Paper
Welt

Müder Blick

Ukraine spottet über Putin-Video

Zwei Männer in Tarnuniform sprechen in einem getarnten Raum mit Tarnnetz über ihnen.
© EPA
Kremlboss Wladimir Putin (73) zeigt sich in einem Video, das am vergangenen Wochenende veröffentlicht wurde, in Militäruniform. Das Video sorgte vor allem in der Ukraine für Spott
OE24 auf Google bevorzugen

Am Wochenende veröffentlichte der Kreml ein Video. Darin steht der Generalstabschef Waleri Gerassimow mit dem Rücken zur Kamera. Er schaut auf den Eingang eines schmalen Korridors. Wenig später tritt Putin hervor und geht auf den General zu. Der Kremlherrscher schaut auffällig oft nach unten statt in das Gesicht Gerassimows. Der spricht seine Begrüßungsworte mechanisch herunter. Putin lächelt kurz und schüttelt ihm die Hand.

Auch interessant

Kampf gegen Kugelfisch: Barrieren & Fang-Prämien

Malle-Urlauberin geschockt: 110 Euro für Liege und Schirm

Mega-Prozess: Folter-General zu 8 Jahren Haft verurteilt

Die Bilder erwecken den Eindruck, dass sie gezielt für die Kameras des russischen Staatsfernsehens inszeniert worden sind, so die "Bild". Kremlnahe Medien nutzen das Video als Beweis dafür, wie hart Putin im Krieg gegen die Ukraine vorgeht. Das russische Außenministerium betont, das "terroristische Neonazi-Ungeziefer" in Kiew endgültig "erledigen" zu wollen.

Diskussionen über Propaganda-Video

Im Video ist es auffällig, dass die Innenwände des Gangs mit Tarnnetzen verhängt wurden. Diese werden benutzt, um erkennbare militärische Ausrüstungen oder verräterische Reflexionen zu verdecken. Nun hat der ehemalige Vize-Innenminister der Ukraine, Anton Heraschtschenko (47), eine Vermutung. Auf X schreibt er, dass das Tarnnetz nur zur Dekoration sei. Das Video sei gestellt und Putin war nie in einem Gefechtsstand, sondern nur in einem Bunker.

Unklar ist, wo die Bilder genau entstanden sind. Im weiteren Verlauf des Videos betritt Putin eine Art Konferenzraum. Neben Gerassimow sind mehrere Kommandeure versammelt. Auch dort sind Tarnnetze zu sehen. An den Innenwänden sind zusätzlich Karten des Frontverlaufs angebracht.

Druck auf Putin steigt

In der Besprechung erklärt Putin die Einnahme der Stadt Kostjantyniwka als wichtigen strategischen Erfolg. Dieser Behauptung widerspricht der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (48). Er fordert sogar Putin persönlich auf, ihn in der Stadt zu treffen. Wenn Russland die Kontrolle über Kostjantyniwka hat, sollte dies laut Selenskyj "kein Problem" sein. Der Kreml lehnt das Angebot ab. Dafür schlagen sie eine Waffenruhe vor.

Die Bilder von Putin in Militärkleidung lenken die Bevölkerung nur wenig von der aktuellen Lage ab. Am Wochenende meldet Sankt Petersburg, die Heimatstadt des Kreml-Herrschers, einen weiteren Angriff auf ein Ölterminal. Für Beobachter ist das kein Zufall. Putins Erfolgsmeldungen von der Front erscheinen in einer Zeit, in der die russische Bevölkerung unter dem Benzinmangel und den Drohnenangriffen tief auf russischem Gebiet leidet.

General Keith Kellogg (82), Donald Trumps früherer Sondergesandter für die Ukraine, sieht Putin und den Kreml unter Druck und sagte gegenüber dem Sender "TVP World": "Die Sowjets haben Afghanistan verlassen nach dem Verlust von 18.000 Soldaten. Putin hat 1,2 bis 1,4 Millionen Soldaten in der Ukraine verloren. Er muss sich fragen, ob er der nächste Zar ist, der ermordet wird."

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Israels Netanyahu droht US-Präsident Trump

Urlaubs-Alarm: Europa droht ein Flammen-Sommer

Ukraine spottet über Putin-Video

Spanien erwartet Durchbruch bei Touristen-Schallmauer

Neues Knallhart-Verbot am Strand in Touristen-Hotspot

Mega-Prozess: Folter-General zu 8 Jahren Haft verurteilt

Malle-Urlauberin geschockt: 110 Euro für Liegen und Schirm

Alarm wegen Ätna: Flughafen Catania weiter geschlossen

Briten-Jets fangen russisches Flugzeug ab

Kampf gegen Kugelfisch: Barrieren & Fang-Prämien