Israels Netanyahu droht US-Präsident Trump

Kurz vor dem NATO-Gipfel in Ankara hat der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu US-Präsident Donald Trump vor dem Verkauf von Kampfjets an die Türkei gewarnt.

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Netanyahu sagte am Montag dem US-Sender Fox News, die Türkei dürfe keine F-35-Maschinen oder Kampfjet-Triebwerke erhalten. Dies würde "das Kräftegleichgewicht im Nahen Osten stören", das durch die israelische Lufthoheit garantiert werde und durch das US-Militär in der Region.

Trump hatte zu dem Rüstungsgeschäft gesagt, er werde den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan vermutlich "sehr glücklich" machen. Experten rechnen damit, dass Trump Erdogan am Rande des am Dienstag und Mittwoch stattfindenden NATO-Gipfels rund 40 F-110-Kampfjettriebwerke zusagt. Die Türkei will sie in KAAN-Tarnkappenflugzeuge aus eigener Produktion einbauen. Sie sollen die veraltete F-16-Flotte der türkischen Luftwaffe ersetzen.

Widerstand des Kongresses

Erdogan hatte darüber hinaus mehrfach den Wunsch nach F-35-Maschinen geäußert. Dafür wäre allerdings die Zustimmung des US-Kongresses nötig, in dem es Widerstand gegen das Rüstungsgeschäft gibt.

Die F-35 gilt als einer der modernsten Kampfjets der Welt. Er wurde ursprünglich von den USA in Zusammenarbeit mit der Türkei und anderen NATO-Staaten entwickelt. Die USA schlossen Ankara jedoch 2019 von dem Projekt aus, nachdem der NATO-Partner Raketenabwehrsysteme von Russland erworben hatte. Trump hat die Beziehungen zu Erdogan seither jedoch wieder verbessert.