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Preis-Hammer

Malle-Urlauberin geschockt: 110 Euro für Liege und Schirm

Blick auf Peguera und Cala Fornells mit Strand, Hotelgebäuden und grüner Landschaft auf Mallorca.
© Getty Images
Auf Mallorca sorgt nun ein Strand für viel Aufregung.An der Costa de la Calma wird für erste Reihe mit Liegen und Sonnenschirmen 110 Euro verlangt.
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Wie das "Mallorca Magazin" berichtet, sorgen die steigenden Kosten auf der beliebten Urlaubsinsel Mallorca für Unmut bei den deutschen Touristen. Eine Frau beschwert sich nun, dass an der Costa de la Calma für einen Sonnenschirm und eine Liege 60 Euro verlangt wird. Die erste Reihe kostet laut der Leserin sogar 110 Euro. Sie kommentierte: "Noch nie war ich so schnell vom Strand weg."

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Die Preisunterschiede sind je nach Gegend auf Mallorca gigantisch. Im heurigen Sommer reichen die Preise von fünf Euro pro "tumbona" bis hin zu Summen im höheren zweistelligen Bereich, so das Portal "okdiario.com". Dabei ist die Costa de la Calma mit ihren 110 Euro ein Ausreißer.

Dazwischen können alle Urlauber den passenden Strand für ihren Geldbeutel finden. An der Playa de Palma kostet eine Liege mit Sonnenschirm und Safe 20 Euro, während das Paket mit zwei Liegen auf 30 Euro steigt, wie das "Mallorca Magazin" berichtet.

Die Kosten an den anderen Stränden:

  • Son Servera: Liegestuhl oder Sonnenschirm 5 Euro pro Tag
  • Sant Llorenç des Cardassar: Premium-Paket mit zwei Spezial-Liegestühlen, Sonnenschirm und Safe 44 Euro
  • Playa de Palma: Liegestuhl mit Sonnenschirm und Safe 20 Euro
  • Playa de Palma: Paket mit zwei Liegestühlen 30 Euro
  • Port de Pollença: Zwei Liegestühle und Sonnenschirm 21 Euro pro Tag
  • Port d’Alcúdia: Komplettpaket mit Online-Reservierung 18,20 Euro
  • Calvià: Liegestuhl oder Sonnenschirm 6,50 Euro
  • Peguera: Balinesisches Bett den ganzen Tag 30 Euro
  • Peguera: Balinesisches Bett ab dem späten Nachmittag 15 Euro

Trotz der steigenden Preise hofft Spanien, einen Touristenrekord aufzustellen. Das nach Frankreich weltweit am zweithäufigsten besuchte Land hatte die Marke 2025 mit 96,8 Millionen Reisenden nur knapp verpasst, wobei ein Anstieg von 3,2 Prozent im Vergleich zu 2024 verzeichnet wurde. "Wenn sich dieser Trend fortsetzt, werden wir die Marke von 100 Millionen wahrscheinlich erreichen", sagte Tourismusminister Jordi Hereu am Montag.

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