Welt Chronik
TV
E-Paper
Welt

Venezuela-Erdbeben

Zahl der Todesopfer stieg auf mehr als 3.300

Rettungskräfte und Bagger räumen Trümmer eines eingestürzten Gebäudes nach einem Erdbeben.
© EPA
Die offizielle Zahl der Todesopfer durch das verheerende Doppel-Erdbeben in Venezuela ist auf mehr als 3.300 gestiegen.
OE24 auf Google bevorzugen

Es seien bisher 3.342 Todesopfer geborgen worden, teilte die Regierung am Sonntag mit. Zudem seien 16.470 Menschen verletzt, mehr als 17.300 Menschen verloren den Angaben zufolge ihr Zuhause. Zur Zahl der noch Vermissten machte die Regierung erneut keine Angaben. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen könnte diese aber bei bis zu 50.000 liegen.

Auch interessant

Am 6.Juli ist die Erde am weitesten von der Sonne entfernt

Heftiges Gewitter bedroht England-Kracher

US-Boys planen nächste WM-Party gegen Belgien

Indes wächst die Frustration über eine von einigen als verspätet und unzureichend bezeichnete Reaktion auf die Katastrophe. Interimspräsidentin Delcy Rodriguez verteidigte das Vorgehen der Regierung in einer Rede anlässlich des 215. Jahrestags der Unabhängigkeit Venezuelas. Sie erklärte, sie habe unverzüglich Sicherheitskräfte entsandt und die Schaffung einer neuen Militäreinheit angekündigt, die bei Notfällen und Katastrophen helfen soll.

Am 24. Juni hatten kurz hintereinander zwei starke Erdbeben den Norden Venezuelas erschüttert. Am schwersten betroffen war der nördlich der Hauptstadt Caracas gelegene Bundesstaat La Guaira.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Insekten-Invasion erobert Kreuzfahrtschiff

Zahl der Todesopfer stieg auf mehr als 3.300

Venezuela-Beben: Todeszahl steigt auf fast 2.300

Heftiger Waldbrand wütet auf kroatischer Urlaubsinsel

Schach-Legende: Russlands "imperialer Virus" als Feind

Russland meldet Einnahme von Kostjantyniwka

Notlandung von US-Helikopter: Suche nach Matrosen gestoppt

5.000 Menschen wegen Waldbrandes evakuiert

Schmuck in Millionenwert aus Museum gestohlen

Supertaifun nähert sich US-Außengebieten im Pazifik