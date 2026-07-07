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4:1 in Seattle

Trump-Hilfe nutzlos: Belgien wirft USA raus

© EPA
Nach Kanada und Mexiko sind mit den USA auch die dritten WM-Gastgeber rausgeflogen. Der Wirbel um die aufgehobene Rot-Sperre für Folarin Balogun wurde schnell zur Nebensache: Belgien war zu stark und steigt miteinem 4:1 ins Viertelfinale auf.
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