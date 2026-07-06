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Argentinien atmet auf: Messi fit für Salah-Showdown

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Lionel Messi wird trotz der Strapazen der Achtelfinal-Verlängerung in Argentiniens Startelf gegen Ägypten stehen.
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Das bestätigte Trainer Lionel Scaloni vor dem WM-Viertelfinale gegen die Afrikaner in Atlanta am Dienstag. "Ihm geht es gut, obwohl er 120 Minuten im Alter von 39 Jahren gespielt hat. Er wird wieder spielen", sagte Scaloni. In der Runde der letzten 16 hatte sich der Titelverteidiger mit viel Mühe mit 3:2 gegen Neuling und Außenseiter Kap Verde durchgesetzt.

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In Ägypten wartet nun der nächste afrikanische Gegner, der mit seinem Star Mohamed Salah kommt. "Sie haben einen ganz anderen Spielstil. Sie machen es sehr schwer für den Gegner. Wir müssen die Konter, die wir gegen Kap Verde zugelassen haben, unbedingt vermeiden", sagte Scaloni. "Und wir freuen uns auf Salah. Das wird ein gutes Spiel."

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