In der Startelf
Trump-Skandal: US-Stürmer spielt gegen Belgien
US-Teamchef Maurizio Pochettino wird nicht auf seinen bester Stürmer verzichten - obwohl es wegen seiner Roten Karte einen riesigen Wirbel gab.
Auch interessant
US-Präsident Donald Trump intervenierte persönlich bei FIFA-Präsident Gianni Infantino, die Sperre wurde aufgehoben.
+++ Alle News zur Fußball-WM finden Sie HIER auf dem oe24-WM-Channel +++
Die Balogun-Entscheidung löste eine Welle an Kritik und Protesten aus - mit seinem Startelf-Auftritt werden die kritischen Stimmen sicherlich nicht leiser.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden