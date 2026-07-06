Trump-Skandal: US-Stürmer spielt gegen Belgien

Der WM-Aufreger rund um Team USA ist perfekt! Der eigentlich gesperrte Torjäger Foralin Balogun steht im Achtelfinale gegen Belgien in der Startformation.

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US-Teamchef Maurizio Pochettino wird nicht auf seinen bester Stürmer verzichten - obwohl es wegen seiner Roten Karte einen riesigen Wirbel gab.

US-Präsident Donald Trump intervenierte persönlich bei FIFA-Präsident Gianni Infantino, die Sperre wurde aufgehoben.

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Die Balogun-Entscheidung löste eine Welle an Kritik und Protesten aus - mit seinem Startelf-Auftritt werden die kritischen Stimmen sicherlich nicht leiser.